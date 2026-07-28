Icónico arquero de Colo Colo advierte a Vozinha: “Tiene más presión que en Cabo Verde”

Sebastián "Terremoto" Cejas le dejó un recado al portero que fue figura en el Mundial 2026. Ya es refuerzo albo.

Colo Colo espera con los brazos abiertos a Vozinha. A pesar de que ya fue oficializado, el futbolista caboverdiano no ha aterrizado en el país para ser presentado en el mercado de fichajes.

Y en la previa de su desembarco en territorio nacional, el crack que brilló en la Copa Mundial 2026 recibió un feroz recado. ¿De quién? Un icónico portero albo le envió una advertencia: él es Sebastián “Terremoto” Cejas.

En conversación con El Mercurio, el campeón con Colo Colo analizó la bullada incorporación que se ratificó en Macul. En primera instancia, exigió transparentar el lineamiento dirigencial.

“Primero se debe respetar la decisión del entrenador, si él considera que contratar un arquero de estas características eleva la competencia, se acepta“, comenzó señalando.

“Después está la bajada de línea del club, si de verdad quiere proteger el capital de la institución, que es el chico (Gabriel Maureira) que está atajando bien y demostró que está para competir“, agregó.

Sebastián Cejas reaccionó al arribo de Vozinha a Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Terremoto Cejas advierte a la nueva figura de Colo Colo

Sobre la misma línea, el recordado guardavallas, que se consagró monarca dos veces con el cuadro popular (2006-C y 2007-A), se dirigió hacia Vozinha y le habló claro: debe confirmar sus pergaminos en el Estadio Monumental.

“Demostró estar a la altura en el Mundial y lo puso en una vidriera internacional, pero atajar en Colo Colo, donde el arco es muy grande, tiene a mi entender más presión que hacerlo en Cabo Verde“, cerró.