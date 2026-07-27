El golero caboverdiano llegaría este martes a Chile. Sin embargo, el inesperado inconveniente retrasó su arribo.

Cuando todo estaba listo para que Vozinha, arquero sensación del Mundial 2026, aterrizara este martes en Chile para convertirse en refuerzo de Colo Colo, un inconveniente de último minuto cambió los planes en Macul.

El arribo del portero caboverdiano generaba alta expectación mediática, con hinchas y prensa atentos a su llegada. Sin embargo, el viaje deberá esperar.

El detalle que frenó el aterrizaje de Vozinha en Chile

Según información dada a conocer por Cooperativa Deportes, el problema no pasa por lo futbolístico ni por negociaciones caídas, sino por un tema administrativo: la visa del jugador.

La llegada de Vozinha a Colo Colo se retrasa por problemas de Visa.

El guardameta tenía programado arribar este martes a Santiago, pero trámites pendientes en su documentación migratoria obligaron a postergar su viaje, retrasando así la firma y, por ende, su presentación oficial en Colo Colo.

Pese al contratiempo, en el entorno albo hay tranquilidad. Este inconveniente no pone en riesgo el fichaje de Vozinha, sino que simplemente aplaza su llegada por algunos días más mientras se resuelve el tema formal.

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Por ahora, la hinchada del Popular deberá -otra vez- armarse de paciencia y esperar por uno de los fichajes más bombásticos de la historia del fútbol chileno, al menos en lo que a marketing respecta.