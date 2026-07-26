El meta de Cabo Verde, sensación del Mundial 2026, utilizó por primera vez sus redes desde que se dio a conocer su llegada a Macul.

Luego de que Colo Colo confirmara oficialmente el fichaje de Vozinha este viernes, muchos esperan aún las primeras palabras del golero: Algún saludo a los hinchas, fotos con la camiseta o un mensaje sobre su llegada al Monumental. Pero nada de eso ha ocurrido aún.

El meta caboverdiano rompió el libreto y utilizó sus plataformas por primera vez tras el anuncio, pero nada que ver con el Cacique. En cambio, decidió enfocar su atención en algo completamente distinto, aunque igual de ligado a su historia reciente.

La primera publicación de Vozinha tras su fichaje

Lejos de hablar de su arribo a Chile, Vozinha utilizó sus redes para apoyar a su compañero de selección, Sidney Lopes Cabral, quien está nominado al mejor gol del Mundial 2026.

El arquero compartió el enlace para a votar por su compatriota, recordando el tanto que Lopes Cabral le marcó a Argentina en un partido inolvidable.

Vozinha invita a sus seguidores a votar por el gol de Sidney Lopes Cabral.

No es para menos, aquel golazo de increíble factura significó el 2-2 en el alargue ante la entonces campeona del mundo, un momento que quedó grabado como uno de los hitos de Cabo Verde en la cita planetaria.

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Así, incluso antes de pisar Chile, Vozinha ya genera conversación. Y a su estilo, su primera aparición tras fichar por Colo Colo fue fuera del guion esperado.