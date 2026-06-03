Presidente de Colo Colo rompe el silencio y habla sobre posible fichaje de Carlos Palacios: “Tenemos que…”

Edmundo Valladares, presidente del CSD Colo Colo, habló sobre la posibilidad de incorporar a Carlos Palacios en este mercado.

Carlos Palacios se encuentra en Chile pasando sus vacaciones y llegó diciendo que le gustaría volver a Colo Colo, ya sea en este Mercado de Fichajes o más adelante, pero que eso ocurrirá sí o sí.

La posible llegada de la Joya ilusiona a los hinchas albos, quienes le guardan un gran cariño. Eso sí, una hipotética llegada no sería nada fácil ya que mantiene contrato vigente con Boca Juniors y el cuadro trasandino sólo estaría interesado en una venta.

El que habló al respecto fue Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo: “Carlos es un gran jugador, muy bueno. ¿A quién no le gustaría contar con él? Pero habrá que verlo, porque pertenece a Boca y tiene un valor de mercado alto”, dijo en conversación con TNT Sports.

La Joya quiere volver a Colo Colo. | Foto: Photosport

“Creo que primero hay que aterrizar las expectativas, la disponibilidad de Boca. También respecto a lo que nos diga el gerente deportivo y Jaime Pizarro. Tenemos que analizarlo”, complementó sobre las chances reales de que la Joya llegue a Macul.

En el cierre, agrega: “Nosotros como Club Social y Deportivo somos de la idea de que Colo Colo tenga el plantel más competitivo posible. Es lo que merece el club y si está la oportunidad de sumar a jugadores de jerarquía, nos parece bien evaluarlo”.

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¿Llegará? Lo cierto es que Carlos Palacios no tiene espacio en Boca Juniors y una rebelde lesión lo marginó los últimos meses. Ahora, dependerá del cuadro argentino qué es lo que quiere hacer con el formado en Unión Española.

En síntesis

El delantero Carlos Palacios manifestó públicamente su deseo de regresar al club Colo Colo.

El presidente Edmundo Valladares afirmó que el alto valor de mercado dificulta el fichaje.

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