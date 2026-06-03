Presidente de Colo Colo rompe el silencio y habla sobre posible fichaje de Carlos Palacios: “Tenemos que…”

Carlos Palacios se encuentra en Chile pasando sus vacaciones y llegó diciendo que le gustaría volver a Colo Colo, ya sea en este Mercado de Fichajes o más adelante, pero que eso ocurrirá sí o sí.
La posible llegada de la Joya ilusiona a los hinchas albos, quienes le guardan un gran cariño. Eso sí, una hipotética llegada no sería nada fácil ya que mantiene contrato vigente con Boca Juniors y el cuadro trasandino sólo estaría interesado en una venta.
El que habló al respecto fue Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo: “Carlos es un gran jugador, muy bueno. ¿A quién no le gustaría contar con él? Pero habrá que verlo, porque pertenece a Boca y tiene un valor de mercado alto”, dijo en conversación con TNT Sports.
La Joya quiere volver a Colo Colo. | Foto: Photosport
“Creo que primero hay que aterrizar las expectativas, la disponibilidad de Boca. También respecto a lo que nos diga el gerente deportivo y Jaime Pizarro. Tenemos que analizarlo”, complementó sobre las chances reales de que la Joya llegue a Macul.
En el cierre, agrega: “Nosotros como Club Social y Deportivo somos de la idea de que Colo Colo tenga el plantel más competitivo posible. Es lo que merece el club y si está la oportunidad de sumar a jugadores de jerarquía, nos parece bien evaluarlo”.
¿Llegará? Lo cierto es que Carlos Palacios no tiene espacio en Boca Juniors y una rebelde lesión lo marginó los últimos meses. Ahora, dependerá del cuadro argentino qué es lo que quiere hacer con el formado en Unión Española.
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En síntesis
- El delantero Carlos Palacios manifestó públicamente su deseo de regresar al club Colo Colo.
- El presidente Edmundo Valladares afirmó que el alto valor de mercado dificulta el fichaje.
- El club Boca Juniors es el dueño actual del pase y exige una venta definitiva.