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Nicolás Peric se derrite por este refuerzo de U. de Chile: “Es más bueno que la…”

El retirado portero observó un duelo completo de Gonzalo Reyna en Boston River y quedó encantado con el nuevo jugador de Universidad de Chile.

Nicolás Peric alabó una incorporación de Universidad de Chile.
© ESPN ChileNicolás Peric alabó una incorporación de Universidad de Chile.

Universidad de Chile solo ha oficializado un refuerzo en este mercado de fichajes, pero ello no deja de ilusionar a Nicolás Peric. ¿La razón? El recordado arquero ya ha visto jugar al futbolista indicado.

En los micrófonos de Radio Pauta, el actual comentarista deportivo rememoró una actuación de Gonzalo Reyna a nivel internacional. Lo llenó de elogios antes de su debut con el cuadro azul.

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Según detalló el retirado seleccionado en el espacio mencionado, quedó asombrado con su calidad en la Copa Sudamericana. Y fue ni nada más ni nada menos que en un duelo que involucraba a un equipo chileno.

“Me acordé ayer, revisando imágenes. No me acordaba, porque uno hace muchos partidos, pero a mí me tocó hacer el de O’Higgins con Boston River en Rancagua y al ver las imágenes me acordé“, lanzó.

Si es más bueno que la cresta. Juega por la derecha siendo zurdo y ejecuta los balones detenidos. Te encara por la orilla hasta que llega a una zona que es capaz de enganchar hacia adentro para buscar el centro o el remate”, agregó.

Nicolás Peric alabó a Gonzalo Reyna. (Foto: Club Universidad de Chile)

Nicolás Peric alabó a Gonzalo Reyna. (Foto: Club Universidad de Chile)

Gonzalo Reyna ilusiona a Universidad de Chile

Finalmente, el carismático panelista reforzó su idea. Tiene fe en que el ariete argentino, que arriba a préstamo desde Racing Club, puede enriquecer la creatividad del elenco universitario.

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¿Por qué me acordé? Porque fue llamativo lo bien que jugó. Nos llamó la atención, porque cuando el balón le llegaba a Gonzalo Reyna y tenía espacio para encarar, lo hacía muy bien”, cerró.

Martín Aliaga
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