El retirado portero observó un duelo completo de Gonzalo Reyna en Boston River y quedó encantado con el nuevo jugador de Universidad de Chile.

Universidad de Chile solo ha oficializado un refuerzo en este mercado de fichajes, pero ello no deja de ilusionar a Nicolás Peric. ¿La razón? El recordado arquero ya ha visto jugar al futbolista indicado.

En los micrófonos de Radio Pauta, el actual comentarista deportivo rememoró una actuación de Gonzalo Reyna a nivel internacional. Lo llenó de elogios antes de su debut con el cuadro azul.

Según detalló el retirado seleccionado en el espacio mencionado, quedó asombrado con su calidad en la Copa Sudamericana. Y fue ni nada más ni nada menos que en un duelo que involucraba a un equipo chileno.

“Me acordé ayer, revisando imágenes. No me acordaba, porque uno hace muchos partidos, pero a mí me tocó hacer el de O’Higgins con Boston River en Rancagua y al ver las imágenes me acordé“, lanzó.

“Si es más bueno que la cresta. Juega por la derecha siendo zurdo y ejecuta los balones detenidos. Te encara por la orilla hasta que llega a una zona que es capaz de enganchar hacia adentro para buscar el centro o el remate”, agregó.

Nicolás Peric alabó a Gonzalo Reyna. (Foto: Club Universidad de Chile)

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Gonzalo Reyna ilusiona a Universidad de Chile

Finalmente, el carismático panelista reforzó su idea. Tiene fe en que el ariete argentino, que arriba a préstamo desde Racing Club, puede enriquecer la creatividad del elenco universitario.

“¿Por qué me acordé? Porque fue llamativo lo bien que jugó. Nos llamó la atención, porque cuando el balón le llegaba a Gonzalo Reyna y tenía espacio para encarar, lo hacía muy bien”, cerró.