Juan Cristóbal Guarello reacciona a posible fichaje de Colo Colo e instala dudas: “El tema es que…”

El conductor de La Hora de King Kong reacciona a un fuerte rumor de mercado que asoma en el Estadio Monumental.

Colo Colo volvió el día de ayer a los entrenamientos para preparar el duelo ante Huachipato por la Copa de la Liga, compromiso que tendrá trascendencia si Deportes Concepción le roba puntos a Coquimbo Unido el viernes en Collao.

En la cancha, el Cacique mira de reojo el Mercado de Fichajes y son varios los nombres que han empezado a sonar para llegar al Estadio Monumental. En las últimas horas, Matías Dituro tomó vuelo y asoma como opción según reveló el periodista Luis Marambio.

El rumor de mercado, eso sí, no le gustó para nada a Juan Cristóbal Guarello, quien en La Hora de King Kong dijo: “En este momento el que manda en Colo Colo es Jaime Pizarro y está sonando Matías Dituro”.

Dituro suena en Colo Colo. | Foto: Photosport

“¿Cuál es el tema con Dituro? No es mal arquero, pero el tema de fondo no es que sea bueno o malo, sino que es 100% escudería”, dijo en alusión a que es representado por el agente de jugadores Fernando Felicevich.

Para Guarello, la movida tiene nombre y apellido: Jaime Pizarro, quien ahora toma decisiones en Blanco y Negro: “Lo que yo temo, y lo dije al principio, es que Jaime Pizarro tiene vasos comunicantes con Vibra”, agregó.

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¿Irán por un arquero? Lo cierto es que Gabriel Maureira se hizo dueño del arco en Colo Colo y Fernando de Paul tiene para largo, sumado a que termina contrato a final de año con los albos. Ahora, todo dependerá de qué quiere Blanco y Negro.

En síntesis

El club Colo Colo reanudó sus entrenamientos para preparar el próximo partido ante Huachipato.

El arquero Matías Dituro asoma como opción de fichaje para reforzar al equipo albo.

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