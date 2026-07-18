Darío Osorio elige su destino en el mercado de fichajes: “El objetivo del chileno es…”

Pese a los trascendidos desde Turquía, la postura del jugador de 22 años es llegar a una de las cinco ligas de élite en Europa.

El siguiente paso de Darío Osorio es un gran misterio. A pesar de los fuertes rumores en el mercado de fichajes, el seleccionado nacional aún no confirma cuál será su próximo club.

Si bien todo indica que saldrá del FC Midtjylland, en el elenco danés hay una postura determinada: solo lo dejarán partir por sobre 20 millones de euros. Y además, debe complacer al propio futbolista.

¿En qué? En el destino que tomará. Según reveló el medio Campo DK, el oriundo de Hijuelas solo quiere arribar a Inglaterra, España, Francia, Italia o Portugal. Anhela con dar el salto.

Respecto al interés del Trabzonspor, el sitio lanzó: “Hay pocos indicios de que el FC Midtjylland y Darío Osorio estén involucrados, ya que el objetivo del chileno de 22 años es llegar a una liga del Top 5“.

Luego, sobre la transferencia del formado en Universidad de Chile, agregó: “Algo que podría ser posible para el jugador de la selección nacional, por quien el FCM exige 20 millones de euros“.

Darío Osorio aún no define su futuro. (Foto: FC Midtjylland)

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Darío Osorio impone misterio en el mercado de fichajes

A pesar de estar en el radar de cuadros como Benfica, el futuro del crack de 22 años se resolverá en las siguientes semanas. Por el momento, no hay ofertas concretas: se esperan tras el Mundial 2026.

“Si se realizará o no el traspaso es una cuestión que se aclarará en agosto y posiblemente a finales de mes, cuando FCM haga un repaso de su situación en Europa”, cerró la publicación.