Alexis Sánchez rompe el silencio y cuenta la firme si llega o no a Universidad de Chile: “Déjenme…

El propio futbolista se encargó de enfrentar los rumores con una contundente aclaración en redes sociales: "Información falsa".

Pasan los días y los rumores sobre un posible arribo de Alexis Sánchez a Universidad de Chile siguen creciendo. Sin embargo, en las últimas horas, el propio futbolista que se encuentra sin club tras finalizar contrato con Sevilla, dio por cerrada las especulaciones con una breve pero contundente aclaración en redes sociales.

Si bien durante la semana trascendió el delantero analizaba distintas alternativas para continuar su carrera y que su principal objetivo sería mantenerse en una de las cinco grandes ligas de Europa, una de las opciones para seguir su carrera sería evaluar un retorno a Chile para vestir la camiseta de Universidad de Chile.

Incluso, desde la dirigencia estudiantil reconocieron a El Mercurio que las puertas del club estaban abiertas para el goleador histórico de La Roja y que habían existido contactos con su entorno, asegurando además que, en caso de regresar al fútbol chileno, solo defendería los colores del conjunto universitario.

El Mercurio afirmó que Alexis Sánchez está cerca de la U (Gemini).

Alexis Sánchez cuenta la firme si llega o no a la U

Sin embargo, el propio Alexis Sánchez echó por tierra esas informaciones. A través de un comentario en Instagram, el tocopillano le respondió a RedGol: “De dónde sale toda esa información falsa yo no he tenido ningún contacto con nadie… déjenme tranquilo en casa relax… si volvería a Chile no sería ahora”, confesó.

Con esta declaración, el exjugador de Arsenal, Barcelona, Inter de Milán y Sevilla dejó en claro que no pretende volver al fútbol chileno en el corto plazo y que tampoco han existido negociaciones con Universidad de Chile. El tocopillano buscar seguir en el Viejo Continente…