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Mercado de Fichajes

Lo quisieron Colo Colo, la U y la UC: Esteban Matus sorprende con su nuevo club

El lateral de Audax Italiano estuvo en el radar de los tres grandes del fútbol chileno, pero finalmente tomó una decisión sobre su futuro.

Matus continuará lejos del Campeonato Nacional.
© PhotosportMatus continuará lejos del Campeonato Nacional.

El mercado de fichajes del fútbol chileno continúa generando movimientos y varios nombres comienzan a despertar interés entre importantes clubes del continente.

Uno de ellos es Esteban Matus, lateral de Audax Italiano que en las últimas temporadas se convirtió en uno de los futbolistas más seguidos por los tres grandes del balompié nacional: Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica.

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Sin embargo, pese al interés de los equipos más poderosos del país, el futuro del jugador de 24 años finalmente tomó otro rumbo y continuará su carrera fuera de Chile.

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Esteban Matus parte a Olimpia de Paraguay

En las últimas horas, el periodista Carlin Correa reveló en el programa La Gran Jugada de Rock&Pop Paraguay que el defensor ya tiene definido su próximo destino.

¿Su nuevo club? Olimpia de Paraguay, elenco que logró quedarse con sus servicios luego de avanzar en las conversaciones y concretar su incorporación.

Esteban Matus tuvo un gran desempeño ante Olimpia por la Copa Sudamericana | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Esteban Matus tuvo un gran desempeño ante Olimpia por la Copa Sudamericana | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Cabe destacar que el “Decano” es dirigido por el entrenador argentino Pablo “Vitamina” Sánchez, quien conoce al lateral tras su paso por Audax, situación que habría sido clave para el arribo del futbolista al fútbol paraguayo.

De esta manera, Matus deja atrás los rumores que lo acercaban a Colo Colo, la U y la UC, y ahora buscará consolidarse en Olimpia, donde tendrá el desafío de seguir creciendo en su carrera profesional.

Nicolás Navarro
Nicolás Navarro
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