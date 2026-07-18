Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
MERCADO DE FICHAJES

¿Franco Calderón se va de Universidad de Chile? Cuentan la firme: “Lo cierto es que…”

A pesar de los rumores, aún no hay propuestas concretas por el defensor argentino. No hay negociaciones con Independiente.

Franco Calderón no se va de Universidad de Chile.
© PhotosportFranco Calderón no se va de Universidad de Chile.

Universidad de Chile tiene una posible salida en suspenso en el mercado de fichajes. Por el momento, el conjunto estudiantil no tiene mayor certeza sobre qué ocurrirá con Franco Calderón.

Si bien los rumores lo ubican en su tierra natal, La Magia Azul reporta lo contrario. ¿Qué pasó? Según indicó el medio, el zaguero no tiene ninguna propuesta formal.

+ Seguinos en

Pese a que se habla de Independiente de Avellaneda y Huracán, no han llegado ofertas concretas a las oficinas de La Cisterna. Por el instante, el oriundo de Chaco se mantiene en el plantel.

“El panorama no es tal como se va mencionado en las últimas horas (…) Lo cierto es que nada ha llegado desde el otro lado de la cordillera“, comenzó señalando la publicación.

Luego, agregó: “Si bien las pretensiones del jugador son retomar la titularidad y el protagonismo en el plantel, en la U no ven con malos ojos que la representación del jugador quiera explorar nuevos desafíos“.

Franco Calderón se mantiene en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Franco Calderón se mantiene en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El aporte de Franco Calderón en Universidad de Chile

Durante la presente campaña, el oriundo de Chaco ha disputado una totalidad de 18 encuentros. En dichos enfrentamientos, no ha podido anotar goles ni entregar asistencias.

Ver también

Aseguran que Universidad de Chile dejó esperando a esta figura: “Se va a Alianza Lima”

Cabe consignar que Franco Calderón tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta el 31 de diciembre de 2027. Por ello, cualquier movimiento tendrá que ser visado por la cúpula institucional.

Martín Aliaga
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones