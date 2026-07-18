¿Franco Calderón se va de Universidad de Chile? Cuentan la firme: “Lo cierto es que…”

A pesar de los rumores, aún no hay propuestas concretas por el defensor argentino. No hay negociaciones con Independiente.

Universidad de Chile tiene una posible salida en suspenso en el mercado de fichajes. Por el momento, el conjunto estudiantil no tiene mayor certeza sobre qué ocurrirá con Franco Calderón.

Si bien los rumores lo ubican en su tierra natal, La Magia Azul reporta lo contrario. ¿Qué pasó? Según indicó el medio, el zaguero no tiene ninguna propuesta formal.

Pese a que se habla de Independiente de Avellaneda y Huracán, no han llegado ofertas concretas a las oficinas de La Cisterna. Por el instante, el oriundo de Chaco se mantiene en el plantel.

“El panorama no es tal como se va mencionado en las últimas horas (…) Lo cierto es que nada ha llegado desde el otro lado de la cordillera“, comenzó señalando la publicación.

Luego, agregó: “Si bien las pretensiones del jugador son retomar la titularidad y el protagonismo en el plantel, en la U no ven con malos ojos que la representación del jugador quiera explorar nuevos desafíos“.

Franco Calderón se mantiene en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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El aporte de Franco Calderón en Universidad de Chile

Durante la presente campaña, el oriundo de Chaco ha disputado una totalidad de 18 encuentros. En dichos enfrentamientos, no ha podido anotar goles ni entregar asistencias.

Cabe consignar que Franco Calderón tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta el 31 de diciembre de 2027. Por ello, cualquier movimiento tendrá que ser visado por la cúpula institucional.