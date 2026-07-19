“Al borde del colapso”: Fabrizio Romano informa quién sería el nuevo arquero de Colo Colo

El reconocido periodista experto en fichajes informa quién sería el nuevo arquero de Colo Colo el segundo semestre.

Colo Colo cerró de buena manera su inter temporada en Colombia el día de ayer, toda vez que los albos derrotaron a Millonarios de Bogotá por la cuenta mínima con un solitario gol de Claudio Aquino.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz estuvo cerca de una semana trabajando en el país cafetalero y ahora volverá a Chile para encarar la segunda rueda de la Liga de Primera 2026, donde marchan en el primer lugar.

Lamentablemente para el técnico del Cacique, Blanco y Negro no se ha movido con rapidez en este Mercado de Fichajes y todavía no ha concretado refuerzos, aunque sí hay varios nombres que están rondando el Estadio Monumental.

Mele sería el nuevo arquero de Colo Colo. | Foto: Getty Images

Uno de ellos era el arquero de Cabo Verde, Vozinha, quien, según el periodista internacional de fichajes, Fabrizio Romano, estaba casi listo. Ahora, el mismo comunicador aseguró que las negociaciones se desplomaron.

“El traspaso de Vozinha a Colo Colo al borde del colapso tras nueva ronda de negociaciones. Santiago Mele ahora es el favorito para convertirse en el nuevo portero de Colo Colo”, informó en su cuenta personal de X.

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Así las cosas, todo indica que Vozinha finalmente no llegará a Chile y sí lo hará Santiago Mele, portero uruguayo quien estuvo en la Copa del Mundo con Uruguay y defendía los colores del Monterrey de México.

En síntesis

Colo Colo venció 1-0 a Millonarios con gol de Claudio Aquino en Colombia.

El equipo de Fernando Ortiz lidera la primera rueda de la Liga de Primera 2026.

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