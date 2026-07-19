Las lágrimas de Lionel Scaloni tras la final del Mundial 2026: el mensaje sobre su futuro que inquieta a Argentina

Lionel Scaloni protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada al referirse a su futuro luego de la final del Mundial 2026.

La final del Mundial 2026 terminó con un duro golpe para la Selección Argentina, que cayó por 1 a 0 ante la Selección de España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y no logró defender el título conquistado en Qatar 2022.

Tras el pitazo final, la desilusión se apoderó del plantel trasandino. Mientras los futbolistas intentaban asimilar la derrota, todas las miradas también apuntaban a Lionel Scaloni, el entrenador que condujo a la Albiceleste a una de las etapas más exitosas de su historia.

Minutos más tarde, el seleccionador compareció ante los medios de comunicación para analizar la final. Sin embargo, además de hacer un balance del encuentro, dejó una reflexión sobre su futuro que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

“Cumpliré el contrato y después veré“

Visiblemente emocionado, Scaloni dejó abierta la puerta a una posible salida una vez que finalice su vínculo con la AFA.

“Cumpliré el contrato y después veré. No sé si podremos hacer algo tan grande como esto. Le agradezco al presidente (Claudio Tapia) por darme la oportunidad de estar en un lugar soñado. Me tomaré un tiempo para pensar. Este lugar es maravilloso“, expresó el entrenador.

Las emociones terminaron por desbordarlo en el cierre de la conferencia. Con la voz quebrada y sin poder contener las lágrimas, agregó: “Para seguir se necesitan un montón de cosas sobretodo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este que difícilmente se vuelva a formar y me duele en el alma. Lo siento”.

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Scaloni tiene contrato con Argentina hasta el 31 de diciembre de 2026 | FOTO: Carl Recine/Getty Images)

Las declaraciones del nacido en Pujato despertaron preocupación entre los hinchas argentinos, ya que, aunque aseguró que cumplirá su contrato, dejó en suspenso qué ocurrirá después.

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de aficionados destacaron el legado que construyó al frente de la Albiceleste y comenzaron a preguntarse si el ciclo más exitoso de los últimos años está llegando a su fin.

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El emotivo momento de Lionel Scaloni en conferencia: