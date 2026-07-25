¿Vozinha llega a quitarle el puesto a Gabriel Maureira? Jaime Pizarro aclara el panorama en Colo Colo

La llegada del arquero caboverdiano abrió un debate entre los hinchas albos sobre el futuro del arco de Colo Colo. Desde Blanco y Negro entregaron una explicación al respecto

En tan solo minutos que se dio a conocer el fichaje del arquero Vozinha por Colo Colo, este ha generado un verdadero revuelo tanto a nivel nacional como internacional.

La incorporación del portero que fue figura con Cabo Verde en el Mundial 2026 y furor en redes sociales sorprendió a los hinchas colocolinos y rápidamente se convirtió en uno de los movimientos más comentados del mercado de pases.

Más allá de su experiencia, la llegada del guardameta de 40 años abrió un debate entre los seguidores del Cacique: ¿Qué pasará con Gabriel Maureira, uno proyectos más importantes de las divisiones inferiores albas y el actual titular del Popular?

Las atajadas de Vozinha en el Mundial 2026 llamaron la atención de todo el mundo | FOTO: Robert Cianflone/Getty Images

Jaime Pizarro justifica la llegada de Vozinha

Frente a esa consulta, el director de Blanco y Negro, Jaime Pizarro, entregó una explicación sobre las razones que motivaron la incorporación del ex meta del GD Chaves de Portugal.

Lejos de plantear una competencia directa, el “Kaiser” explicó que la decisión responde a la constante participación del joven portero en las selecciones nacionales.

Publicidad

“Gabriel (Maureira) va a tener Selección Sub 20, hoy está nominado a la Selección Sub 23 Preolímpica. Si todo ese camino se da favorablemente, además tiene la posibilidad del Mundial Sub 20 y si uno revisa ese recorrido, la presencia de él puede estar más dedicada a esos procesos y a partir de eso surgen estas decisiones para potenciar el rendimiento y ese es el tema central”, sostuvo Pizarro.

De esta manera, el dirigente dejó entrever que la incorporación de Vozinha busca darle mayor profundidad al plantel dirigido por Fernando Ortiz considerando las futuras ausencias de Maureira por sus compromisos con La Roja.

En resumen…

La llegada de Vozinha a Colo Colo generó dudas sobre el futuro de Gabriel Maureira en el arco albo.

Publicidad