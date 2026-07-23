Conmebol sanciona a O’Higgins tras caer ante Boca Juniors por Copa Sudamericana

Conmebol le aplicará una leve multa económica al 'Capo de Provincia' tras caer en la ida del playoffs de Copa Sudamericana ante Boca Juniors.

O’Higgins sufrió una ajustada derrota por 1-0 frente a Boca Juniors en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Pese al resultado, el conjunto celeste dejó una buena imagen en La Bombonera, donde logró competir de igual a igual durante varios pasajes del encuentro e incluso generó ocasiones para abrir el marcador en el primer tiempo.

Sin embargo, una desinteligencia defensiva terminó siendo decisiva: a los 31’, Leandro Paredes habilitó con un preciso pase a Miguel Merentiel, quien definió sin marcas ante Omar Carabalí para anotar el único gol del encuentro.

Con la serie todavía abierta, el elenco rancagüino buscará revertir la desventaja el próximo 31 de julio en el Estadio Codelco El Teniente, donde intentará hacerse fuerte como local para avanzar a los octavos de final del certamen continental.

BUENOS AIRES, ARGENTINA – JULY 23: Luis Pavel Muñoz of CD O’Higgins competes for the ball with Sebastian Villa of Boca Juniors during the Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 Play-off first leg match between Boca Juniors and O’Higgins at Estadio Alberto J. Armando on July 23, 2026 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

La sanción económica para O’Higgins en Copa Sudamericana

Más allá del resultado deportivo, el compromiso en Argentina también dejó consecuencias económicas para el “Capo de Provincia”. Conmebol aplicará una multa de 500 dólares al club debido a la tarjeta amarilla recibida por Felipe Faúndez a los 61 minutos del encuentro, luego de ser amonestado por juego brusco.

La sanción está contemplada en el artículo 3.8.2 del Manual de Clubes de la Copa Sudamericana 2026, que establece las multas económicas por acumulación de tarjetas en las distintas etapas del torneo. En el caso de los playoffs, cada amonestación tiene un costo de 500 dólares, monto que será descontado directamente del premio económico que O’Higgins perciba por su participación en la competición.

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Aunque la cifra no representa un golpe significativo para las finanzas del club, refleja el sistema disciplinario implementado por Conmebol, que sanciona económicamente las infracciones cometidas durante el desarrollo de sus torneos internacionales.