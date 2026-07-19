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LA GRAN FINAL

EN VIVO: La gran final entre España y Argentina por la Copa del Mundo en el Metlife Stadium

El MetLife Stadium alberga una definición cargada de mística, épica y realidades opuestas. Mientras la Roja europea llega en su punto más alto tras borrar a Francia, la Albiceleste apoya su ilusión en el temple y el liderazgo de su capitán.

Suenan los himnos nacionales

Una verdadera banda toca el himno nacional de España, mientras que María Becerra canta el himno de Argentina.

El trofeo que todos quieren

¡Equipos a la cancha!

Ya entran los protagonistas. Argentina y España ingresan a la cancha en New Jersey.

La cajita misteriosa

El trofeo mundial viene en cajita.

Laura Pausini canta la parte en español

¿Para la Pausini de hidratación?

El amigo de Luis Jara en New Jersey

Robbie Williams se presenta en el estadio de New Jersey.

Himno de EE.UU.

Suena el himno nacional de EE.UU. en la voz de Jennifer Hudson. ¡Qué voz!

Los zapatos de D10s

Con esta redondita se juega la final

¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es Donald Trump

El presidente de Estados Unidos llega en helicóptero a las inmediaciones del estadio de New Jersey.

Argentina sale al precalentamiento

¿Presagio de problemas?

A Lionel Scaloni se le trabó la puerta del bus en su descenso al estadio de New Jersey. ¿Un presagio de esta tarde?

Los arqueros haciendo el precalentamiento

El tenor Cristopher Macchio en el show previo

¿Se come la paella?

Cumbia en el camarín argentino

La cábala de los caramelos

De Paul no pudo entrar al campo de juego, pero le dio toda la vuelta comiendo caramelos, en una cábala recurrente del "mejor amigo de Messi".

Post Malone en la previa

El "simpático" Speed también está presente

Empieza el show previo a la final del Mundial 2026

El Fenómeno no tiene dudas

Entrevistado por ESPN Brasil, Ronaldo Nazario aseguró que esta final la ganará fácil la Selección de España.

España repite la oncena de Francia

Los XI de Argentina

Así se parará la Scaloneta

La foto que da la vuelta al mundo

Hace 19 años, Lionel Messi participó de una campaña de Unicef y se sacó una foto con un Lamine Yamal que tenía cinco meses.

Los movimientos de Scaloni

Tres cambios prepara Lionel Scaloni para la gran final de este domingo.

Primero, saldrá Leandro Paredes, uno de los buenos rendimientos en los últimos partidos. En su lugar, entrará Nicolás González, quien se mostró activamente ofensivo en el duelo ante los ingleses, donde entró desde la banca.

Segundo, vuelve Fernando De Paul, en lugar de Simeone. De esta forma, se privilegia la tenencia y el corte ofensivo del amigo de Messi.

Por último, Nahuel Molina saldrá de la alineación inicial y entrará Montiel. Este cambio es uno de nombres, ya que ambos utilizan posiciones similares en el campo de juego.

Bienvenid@s al minuto a minuto de Argentina vs España

¡Estamos al aire, Tulio!

Más de un mes de fútbol de más alto nivel y hoy se llega a su fin. ¿Qué haremos de nuestras vidas?

Argentina y España definen al campeón del Mundial 2026, en Nueva Jersey, para darle cierre a hermosas semanas del mejor fútbol

Puedes seguir todos los detalles de este partido aquí. Previa, minuto a minuto del partido y más, con nosotros. ¡No te pierdas nada!

Speed se presenta en el show inaugural del Mundial 2026.
© Getty ImagesSpeed se presenta en el show inaugural del Mundial 2026.

La Selección de España se plantó en la gran definición de la Copa del Mundo 2026 exhibiendo una de las evoluciones colectivas más destacadas del certamen norteamericano. El proceso comandado por Luis de la Fuente no comenzó de forma sencilla; un opaco empate sin goles en el estreno ante Cabo Verde encendió las alarmas de la prensa ibérica y sembró serias dudas respecto al recambio generacional del plantel.

Sin embargo, el funcionamiento táctico fue de menos a más, encontrando su fisonomía ideal a medida que avanzaban las llaves de eliminación directa. La prueba de fuego y consolidación definitiva llegó en las semifinales, donde los españoles fueron amplios dominadores de un combinado de Francia que asomaba como el gran favorito para quedarse con la corona. Con un fútbol de alta intensidad y la verticalidad de Lamine Yamal como principal argumento ofensivo, La Roja demostró que tiene las herramientas necesarias para cortar una sequía de 16 años sin coronaciones planetarias.

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La resiliencia de Argentina: Arrasar en grupos, sufrir en el mata-mata y el rugido ante Inglaterra

Por la vereda contraria, la Selección de Argentina arriba al compromiso definitivo con un libreto completamente opuesto, donde el temple y el sufrimiento han sido los principales motores de su campaña. La Scaloneta tuvo un arranque demoledor en el que arrasó sin contemplaciones a cada uno de sus rivales en la fase de grupos, exhibiendo el fútbol más vistoso de la primera etapa del torneo.

Los problemas para el bando sudamericano comenzaron a partir de los dieciseisavos de final. En la fase de eliminación directa, el cuadro albiceleste debió recurrir a goles tardíos en las agonías de los partidos y convivió de cerca con diversas polémicas arbitrales que instalaron la discusión en las plataformas virtuales. No obstante, el agónico y trabajado triunfo ante Inglaterra en semifinales sirvió para acallar los cuestionamientos externos; el plantel demostró sobre el césped que su lugar en la final no responde a factores de suerte o ayudas externas, sino al coraje, el empuje y la vigencia intacta de Lionel Messi para liderar al equipo rumbo al ansiado bicampeonato mundial.

Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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