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Más de un mes de fútbol de más alto nivel y hoy se llega a su fin. ¿Qué haremos de nuestras vidas?

Por último, Nahuel Molina saldrá de la alineación inicial y entrará Montiel. Este cambio es uno de nombres, ya que ambos utilizan posiciones similares en el campo de juego.

Primero, saldrá Leandro Paredes, uno de los buenos rendimientos en los últimos partidos. En su lugar, entrará Nicolás González, quien se mostró activamente ofensivo en el duelo ante los ingleses, donde entró desde la banca.

El MetLife Stadium alberga una definición cargada de mística, épica y realidades opuestas. Mientras la Roja europea llega en su punto más alto tras borrar a Francia, la Albiceleste apoya su ilusión en el temple y el liderazgo de su capitán.

La Selección de España se plantó en la gran definición de la Copa del Mundo 2026 exhibiendo una de las evoluciones colectivas más destacadas del certamen norteamericano. El proceso comandado por Luis de la Fuente no comenzó de forma sencilla; un opaco empate sin goles en el estreno ante Cabo Verde encendió las alarmas de la prensa ibérica y sembró serias dudas respecto al recambio generacional del plantel.

Sin embargo, el funcionamiento táctico fue de menos a más, encontrando su fisonomía ideal a medida que avanzaban las llaves de eliminación directa. La prueba de fuego y consolidación definitiva llegó en las semifinales, donde los españoles fueron amplios dominadores de un combinado de Francia que asomaba como el gran favorito para quedarse con la corona. Con un fútbol de alta intensidad y la verticalidad de Lamine Yamal como principal argumento ofensivo, La Roja demostró que tiene las herramientas necesarias para cortar una sequía de 16 años sin coronaciones planetarias.

La resiliencia de Argentina: Arrasar en grupos, sufrir en el mata-mata y el rugido ante Inglaterra

Por la vereda contraria, la Selección de Argentina arriba al compromiso definitivo con un libreto completamente opuesto, donde el temple y el sufrimiento han sido los principales motores de su campaña. La Scaloneta tuvo un arranque demoledor en el que arrasó sin contemplaciones a cada uno de sus rivales en la fase de grupos, exhibiendo el fútbol más vistoso de la primera etapa del torneo.

Los problemas para el bando sudamericano comenzaron a partir de los dieciseisavos de final. En la fase de eliminación directa, el cuadro albiceleste debió recurrir a goles tardíos en las agonías de los partidos y convivió de cerca con diversas polémicas arbitrales que instalaron la discusión en las plataformas virtuales. No obstante, el agónico y trabajado triunfo ante Inglaterra en semifinales sirvió para acallar los cuestionamientos externos; el plantel demostró sobre el césped que su lugar en la final no responde a factores de suerte o ayudas externas, sino al coraje, el empuje y la vigencia intacta de Lionel Messi para liderar al equipo rumbo al ansiado bicampeonato mundial.