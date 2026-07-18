La noticia que ilusiona a todo Chile: la fórmula que puede llevar a La Roja al Mundial 2030

La Selección Chilena recibe una importante noticia sobre esta situación de cara al Mundial 2030.

El Mundial 2026 ya empieza a vivir lo que son sus últimos compromisos, en donde España y Argentina definirán a quien será el próximo campeón de esta competencia.

Después de esta Copa del Mundo, ya se pondrá todo el foco en lo qur será la competencia en el 2030, en la que se disputarán algunos partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay, pero el resto de esta competencia se desarrollará en España, Portugal y Marruecos.

Por esto, desde la CONMEBOL ya se analiza como será el sistema de clasificación a la próxima cita mundialista, debido a que hay tres ‘anfitriones’ que ya se aseguran su cupo para el Mundial y Sudamérica tiene 6 cupos y medio para clasificaciones.

Si bien aún no se ha dado a conocer como será el sistema de clasificación y como se disputará dichas Eliminatorias Sudamericanas, en las últimas horas se dieron importantes noticias al respecto, la que ilusionan con todo a Chile.

La Roja se ilusiona con el Mundial | Foto: Photosport

En las últimas horas el reconocido periodista Juan José Buscalia en el programa ‘Desmarcados’ dio a conocer una imporante información, en la que indicó que prácticamente todos los países de CONMEBOL, dirían presente en el Mundial 2030.

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“Las Eliminatorias arrancarán en 2027 y las jugarán las diez selecciones de Conmebol. Sudamérica tendrá seis cupos y medio, además de Argentina, Uruguay y Paraguay, quienes clasificarán directamente. Serán 18 fechas, ida y vuelta y todos contra todos”, comenzó señalando Buscalia.

Si bien esta situación aún no se confirma, Buscalía indica que CONMEBOL tendría nueve cupos y medios para el Mundial 2030, sumado a que las Eliminatorias se jugarían de forma normal y que esta dejaría también clasificaciones para la Nations League que se estrenaría después del 2030 junto a Europa.

“Serán casi nueve y medio cupos de la Conmebol para el Mundial 2030, pero lo que también estará en juego en esta esta Eliminatoria es algo que todavía falta terminar de arreglar el calendario, que clasificará a ocho selecciones a la Nations League del próximo ciclo mundialista. Este torneo se desarrollará en conjunto con Europa después del 2030”, cerró.

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