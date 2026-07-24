El Tano se mostró algo dubitativo acerca de la llegada del portero caboverdiano. Sin embargo, mantuvo su postura de que debe llegar a pelear por su puesto.

Colo Colo cumplió en la cancha y se impuso por 3-1 ante Deportes Limache, en un duelo donde logró imponer su jerarquía y cerrar con tranquilidad el resultado. Los goles del Cacique llegaron gracias a Álvaro Madrid, Jeyson Rojas y el juvenil Felipe Raipán, en una presentación que dejó buenas sensaciones desde lo colectivo ante un rival que ya era una “bestia negra” para el Cacique.

El equipo de Fernando Ortiz mostró pasajes de buen fútbol y supo resolver un partido que por momentos se le hizo incómodo, especialmente en el primer tiempo. Sin embargo, en el complemento logró marcar diferencias y sellar una victoria que le permite seguir ajustando piezas de cara al segundo semestre.

Pero más allá del triunfo, la gran noticia del día estuvo fuera de la cancha. La confirmación del fichaje de Vozinha se robó la atención total en Macul. El arquero caboverdiano, revelación del Mundial 2026, llega para reforzar el arco albo y meter presión inmediata en la lucha por la titularidad.

Ortiz reacciona al fichaje de Vozinha en Colo Colo

Finalizado el encuentro, el técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, fue consultado por la llegada del nuevo refuerzo y dejó claras sus sensaciones.

“Sí, en la negociación yo no estoy, Dany, esas cosas yo no soy el encargado. Lo que sí sé y tengo claro es que es un jugador más que va a tener que pelear el puesto como los demás”, señaló en primera instancia a TNT Sports.

Vozinha es finalmente nuevo arquero de Colo Colo (Foto: Getty Images)

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Luego, al ser consultado sobre si fue un jugador solicitado por él, el entrenador fue claro: “Sí, es algo que lo habíamos hablado, es algo que sabemos que cada jugador que va a llegar va a competir”.

De esta manera, el Tano dejó en evidencia que, más allá del impacto mediático de Vozinha, nadie tiene el puesto asegurado y que la competencia en el arco será total en las próximas semanas.