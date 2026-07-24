¡Movimiento en la TV! Reconocido rostro deja ESPN Chile y se suma a TNT Sports

Un nuevo desafío llega para una de las caras ligadas al fútbol chileno, con un movimiento que sorprendió a los hinchas.

El mercado de fichajes no solo se vive dentro de la cancha. Mientras los clubes del fútbol chileno buscan refuerzos para la segunda parte de la Liga de Primera 2026, la televisión también suma movimientos y nuevos rostros para acompañar a los hinchas.

En ese escenario, los principales canales deportivos del país continúan fortaleciendo sus equipos periodísticos con profesionales que buscan aportar experiencia, cercanía y una nueva mirada a la cobertura del fútbol nacional.

Uno de los movimientos que llamó la atención en las últimas horas fue el cambio de casa televisiva de una reconocida periodista, quien dejó atrás su etapa en ESPN Chile para asumir un nuevo desafío en TNT Sports.

Andrea Hernández estará en TNT Sports

Se trata de Andrea Hernández, periodista que fue confirmada como nueva integrante de la señal que se ubica en Machasa, concretando así un importante paso en su carrera profesional.

“Trabajar palmo a palmo con el fútbol chileno siempre estuvo dentro de mis sueños en este rubro, así que esta oportunidad llega en un muy buen momento”, explico la oriunda de Parral tras conocerse su llegada a la señal deportiva.

La aparición oficial de Andrea Hernández en pantalla con TNT Sports será el próximo 3 de agosto | FOTO: Instagram

Publicidad

Además, la comunicadora destacó que “me siento mucho más preparada y con otro tipo de entereza para afrontar este gran desafío. Es, francamente, un sueño hecho realidad”.

En TNT Sports destacan a Andrea Hernández

Robert Nicholson, Head of Sports de TNT Sports, destacó las cualidades de la reportera y aseguró que será un aporte para conectar con los fanáticos del fútbol.

“Su cercanía y pasión por el fútbol fortalecen nuestro equipo y reafirman nuestra apuesta por el mejor periodismo deportivo. Será un gran aporte para conectar con los hinchas”, sentenció.

Publicidad

Ahora, la periodista tendrá por delante el desafío de adaptarse a una nueva dinámica de trabajo y aportar su experiencia en los diferentes espacios de la programación deportiva.