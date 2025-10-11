Este sábado fue anunciado Arturo Vidal en el equipo que representará a Chile en el Mundial de la Kings League, que se disputará entre el 3 y 17 de enero del 2026 en Sao Paulo, Brasil.

El volante de Colo Colo comandará al combinado nacional junto al streamer Shelao, tal como lo oficializó esta jornada la propia organización del torneo que reunirá a creadores y estrellas del fútbol mundial, como el polaco Robert Lewandowski, el colombiano James Rodríguez, el argentino Sergio ‘Kun’ Agüero y el neerlandés Wesley Sneijder, entre otros.

Chile quedó sorteado en el Grupo A junto a Marruecos, Colombia y Países Bajos. En total son 20 selecciones las que serán parte de este torneo, divididas en cinco grupos.

El King fue contactado durante la ceremonia de sorteo, donde entregó las siguientes palabras a través de videoconferencia: “Muy feliz, es una maravilla ir a Brasil así que estoy muy contento y ojalá póder estar allá representando a mi país”.

Las redes sociales explotaron con este anuncio de Arturo Vidal

Pero toda esta noticia no cayó nada bien en el entorno de Colo Colo, ya que el mediocampista de 38 años incluso se podría perder parte de la pretemporada del cuadro popular.

Las redes sociales explotaron rápidamente, donde hinchas albos dejaron comentarios en X como “si Vidal va a ser parte de esta weá que se rebaje el sueldo de 100 millones que recibe”.

Pero también esta situación se prestó para bromas respecto a la ausencia de Selección Chilena en los últimos mundiales de la FIFA, las que vinieron desde el extranjero. Incluso un fanático del América de Cali festinó con la noticia recordando cuando Vidal estuvo cerca de fichar por los Diablos Rojos.

“Arturo Vidal se tuvo que meter al Mundial de la Kings League para despertar a sus hijos”, “Arturo Vidal se metió a la Kings League para que Chile esté en un Mundial”, “Qué carajos hace Arturo Vidal en la Kings League”, fueron parte de los comentarios en el antes llamado Twitter.

Revisa a continuación algunos de los comentarios: