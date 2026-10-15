El arquero caboverdiano es anunciado en un nuevo proyecto en medio de la incertidumbre por su futuro en Colo Colo.

Una noticia que sorprendió a todo el mundo tiene como protagonista al arquero Vozinha, que fue la gran revelación del Mundial 2026 y que se decidió por venir a defender a Colo Colo tras la Copa del Mundo.

El caboverdiano que le ha costado su adaptación al Cacique, donde solo ha jugado tres de 12 partidos posibles, tiene un nuevo equipo.

Así es, porque en medio que se discute su continuidad en el cuadro popular, donde es muy probable que no siga para el 2027, pues ha estado muy lejos de las expectativas, el golero de 40 años fue oficializado como embajador de la marca deportiva Adidas.

El anuncio fue a través de las redes sociales de la franquicia chilena de la firma alemana, donde publicaron un video con el mensaje de bienvenida.

“Hoy damos la bienvenida a un nuevo miembro en nuestra historia. Desde sus sueños en Cabo Verde hasta brillar en Colo Colo, su camino ha sido de perseverancia y pasión”, escribieron.

“Este nuevo capítulo marca el inicio de algo grandioso.​ Porque cuando crees en ti mismo, no hay límites. ¡Bienvenido a la familia!​”, completaron.

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Mira el VIDEO a continuación:

Cabe recordar que Vozinha debe viajar el 26 de octubre a la gala del Balón de Oro en Londres, pues está nominado al premio ‘Lev Yashin’ como mejor arquero.