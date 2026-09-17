Uno de los jugadores que son titulares en Colo Colo estaría viviendo una compleja situación por un enredo de Blanco y Negro.

Una compleja situación está viviendo una de las figuras de Colo Colo, quien llegó esta temporada como refuerzo al equipo que dirige Fernando Ortiz y rápidamente se convirtió un inamovible.

Se trata del defensa uruguayo Joaquín Sosa, quien se ha identificado con los colores del Cacique pero que desde hace algunos meses se ha visto perjudicado por la extensión de su préstamo.

Según dio a conocer Radio ADN, el charrúa está muy molesto con Blanco y Negro porque le han estado pagando solo la mitad del sueldo, esto debido a un malentendido entre los albos y el club dueño de su pase: Bologna.

Sosa fue cedido hasta junio de este año, con la posibildiad de extender el préstamo por una temporada, hasta junio de 2027. Esta opción la hicieron efectiva en el Estadio Monumental, pero hubo una interpretación distinta respecto a quién se haría cargo del salario del jugador.

Durante el primer semestre, ambos clubes se dividían el sueldo del zaguero de 25 años. Pero a partir de junio, el equipo italiano se desentendió del tema.

Así lo informó el medio antes nombrado, “el Bologna asegura que ellos solo debían cancelar la mitad del sueldo de Sosa hasta mediados de este año y que, desde el momento en que Colo Colo aseguró la continuidad del jugador por un año más, debían hacerse cargo de la totalidad del pago”.

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Es por esto que el ex Independiente Santa Fe ha recibido solo la mitad del sueldo durante este segundo semestre, situación que lo tiene bastante incómodo y sin solución por el momento.

Joaquín Sosa reclama la mitad de su sueldo en Colo Colo. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

En síntesis

Joaquín Sosa recibe solo la mitad de su sueldo en Colo Colo.

recibe solo la mitad de su sueldo en Colo Colo. Bologna dejó de pagar la mitad del salario del jugador desde junio.

dejó de pagar la mitad del salario del jugador desde junio. Junio de 2027 es la nueva fecha de término del préstamo en Colo Colo.