Según trascendió, el defensor venezolano está en la mira del Frosinone de la Serie A. Puede estar viviendo sus últimos días en Chile.

Universidad de Chile puede tener un sorpresivo adiós en el mercado de fichajes: el futuro de Bianneider Tamayo es incierto. Pese a estar relegado en el cuadro estudiantil, el zaguero asoma como refuerzo en Europa.

¿De qué equipo? En primera instancia, trascendió el interés de un club de Italia por sus servicios. Tras una breve espera, se reveló qué institución tiene en la mira al seleccionado venezolano.

Según informa el periodista Marco Escobar de DSports, ese es el caso del Frosinone. El conjunto de la Serie A pretende contar con el zurdo de 21 años durante el siguiente libro de pases.

“Bianneider Tamayo al Frosinone“, indicó escuetamente el comunicador a través de su cuenta personal de X.

De esta manera, Universidad de Chile puede liberar un cupo para jugadores foráneos. Este punto tendrá una relevancia crucial durante el armado del plantel para la campaña 2027.

Bianneider Tamayo puede salir de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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¿Bianneider Tamayo se va de Universidad de Chile?

Durante esta temporada, el futbolista en cuestión ha disputado una totalidad de 18 encuentros con la camiseta azul. En dichos compromisos, logró anotar un gol y aportar con una asistencia.

Cabe consignar que Bianneider Tamayo tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta el 31 de diciembre de 2029. Por ende, habrá que esperar por la decisión final de la cúpula laica.