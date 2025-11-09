Colo Colo consiguió tres puntos importantes el día de ayer ante Unión Española en el Estadio Santa Laura, toda vez que el cuadro dirigido por Fernando Ortiz se impuso por 2-1 con goles de Javier Correa y Tomás Alarcón.

Si bien el Cacique sigue en carrera para clasificar a la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana, un histórico de los albos no quedó contento con el rendimiento del equipo el día de ayer en la catedral del fútbol chileno.

Fue Ricardo Mariano Dabrowski, quien en diálogo con Bolavip Chile, dejó una frase que refleja el presente de los albos: “Ganar es lo único, es así. Mientras hay vida, hay esperanza”, dijo en primera instancia.

Colo Colo sudó para derrotar a Unión Española. | Foto: Photosport

En esa línea, complementó diciendo que “Cuando se viene de un año tan errático, es complicado ser definitivo en un análisis. El hecho de ganar es positivo y punto. Ahora habrá que esperar los demás resultados y ver cómo sigue esto de acá al final”.

En el cierre, el histórico campeón de Copa Libertadores de América con Colo Colo cree que al Cacique “No le sobró nada, que no es poco tomando en consideración la situación que ha vivido todo el año”.

Ahora, habrá un receso obligatorio por la Fecha FIFA y las elecciones presidenciales. Al retorno, Colo Colo deberá enfrentar a Unión La Calera en el Estadio Monumental con la obligación de lograr los tres puntos para tener actividad internacional la próxima temporada.

