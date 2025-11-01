Colo Colo se juega la vida este sábado en Chillán, donde tendrá que enfrentar a Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún con la obligación de lograr los tres puntos si quiere seguir soñando con llegar a la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Los albos recibieron un mazazo el día de ayer con el sorpresivo triunfo de Cobresal, cuadro nortino que atendió a domicilio a Audax Italiano y escaló hasta el tercer lugar de la tabla y dejando a Colo Colo a 7 puntos de la clasificación.

Colo Colo enfrenta a Ñublense en el sur. | Foto: Photosport

Uno que no quiere regalarle nada al Cacique hoy día será Ronald Fuentes, entrenador del cuadro sureño quien anticipó el choque frente a los albos: “Ojalá se siga dando eso de que Ñublense juega bien con los equipos grandes y que logre buenos resultados”.

En esa línea, el entrenador sabe cómo jugarle al Cacique y por dónde puede pasar el compromiso: “Está la desesperación un poco de Colo Colo por ganar, la obligación la tiene, porque si no se le va a arrancar Cobresal por el cupo a torneo internacional”, sumó.

Lo cierto es que los albos llegan urgidos a Chillán y necesitan con urgencia los tres puntos y que se den otros resultados para acercarse a la zona de clasificación a copas internacionales, algo que hoy por hoy se ve lejano y difícil de lograr.

