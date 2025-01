En Colo Colo ya se empiezan a preparar para lo que será la Supercopa del próximo 25 de enero en La Serena contra Universidad de Chile, duelo que abrirá el telón de la temporada 2025 en el fútbol chileno.

Y a poco más de una semana de este compromiso, habló el entrenador Jorge Almirón desde la pretemporada del Cacique en Uruguay, donde recordó lo que se vivió al cierre del Campeonato Nacional 2024, cuando los albos tuvieron una increíble remontada y se quedaron con el título.

En aquella ocasión todo se vio empañado por la denuncia del rival directo, la misma U, por un supuesto desacato del DT del cuadro popular cuando estaba suspendido, caso que ahora está en el TAS.

“No me arrepiento de nada, creo que hicimos un gran trabajo, no fue fácil, tuvimos un plantel de una manera reducido que estaba muy ensamblado, se adaptaba a todo lo que se requería. Tuvimos muchísimos partidos seguidos, nos atrasamos un poco en el torneo, después de participar a cuartos de final en Copa Libertadores nos dedicamos de lleno al torneo y lo ganamos. Terminar invicto la segunda ronda no existe, muy pocas veces en el mundo pasa eso y nos tocó, así que fue maravilloso“, comenzó diciendo Almirón en entrevista con Keno Salinas.

El “palito” de Jorge Almirón a Gustavo Álvarez previo a la Supercopa

Luego, el estratega de 53 años le mandó un “palito” al técnico de los azules, Gustavo Álvarez, por haber cedido el campeonato ante Colo Colo.

“Tenemos jugadores para equipo grande, esos 10 puntos de ventaja en cualquiera otra parte del mundo se paga. Estuvieron 10 puntos arriba nuestro y nosotros nos recuperamos y lo ganamos. Esto pasa en otro lado, en otro país, y si te toca como entrenador estar 10 puntos arriba como equipo grande y perder el campeonato, te echan. En otro país pasa eso”, lanzó el oriundo de San Miguel.

Jorge Almirón en la pretemporada de Colo Colo. (Foto: FocoUY/Photosport)

La polémica denuncia a Jorge Almirón

Respecto a la polémica por haber estado en el palco del Estadio CAP en el duelo contra Huachipato por la fecha 18 del Torneo Nacional 2024, Jorge Almirón rememoró:

“Se fue por otro lado, la verdad que no me gusta, porque de alguna manera desprestigia lo que hicimos, que como a una ley le ponen mi nombre, me parece como diciendo que es la ley de la trampa y no es así. Hay reglamento que hay que cumplir y eso estoy de acuerdo, pero no ganamos un campeonato porque yo estaba diriegdo del palco“.

“Dirigí cuantos partidos de la zona del banco suiplentes y me tocó perder. No soy mago de haber estado en el palco y ganar. Hay cosas que hay que cumplir, pero desenfocar el gran torneo que hizo el equipo y cómo lo ganó, recuperar esos 10 puntos que había de desventaha y ganar el campeonato, fue espectacular. Se desvió la atención por ahí y no está bien”, concluyó el ex estratega de Boca Juniors.