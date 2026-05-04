Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Primera B

Tras San Marcos vs. Recoleta: Así queda la tabla de Primera B

Los del Morro se hicieron respetar en casa y consiguieron tres puntos de oro frente al elenco recoletano.

San Marcos se hizo fuerte en casa y vence a Recoleta. (Foto: Deportes Arica)
San Marcos se hizo fuerte en casa y vence a Recoleta. (Foto: Deportes Arica)

San Marcos de Arica hizo respetar su localía y se quedó con un trabajado triunfo por 1-0 ante Deportes Recoleta, en un duelo clave por la Primera B.

El encuentro fue disputado y con pocas diferencias durante gran parte del desarrollo, pero el cuadro del “Morro” supo golpear en el momento justo para inclinar la balanza a su favor.

Cuando el partido parecía encaminarse a un empate, apareció Gonzalo Reyes a los 76 minutos para marcar el único gol del compromiso y desatar la celebración en el norte.

Así las cosas, los del Morro quedan a tiro de cañón en la tabla y le pisan la cola a Cobreloa, actual líder de la clasificación con 21 puntos.

Así quedan en la tabla tras el triunfo de San Marcos

Con este resultado, San Marcos de Arica alcanza los 20 puntos y se ubica en la segunda posición de la tabla, quedando muy cerca del líder Cobreloa, que suma 21 unidades.

Ver también

Arquero campeón del mundo con Argentina en el 78′ escoge al mejor golero de la historia de Chile

Por su parte, Deportes Recoleta se mantiene en la sexta posición con 16 puntos, aún en zona de pelea por los puestos de liguilla.

PosEquipoPJGEPGFGCDGPts
1Cobreloa106312081221
2San Marcos10550146820
3Puerto Montt10613138519
4Antofagasta105231712517
5Santiago Wanderers104421714316
6Recoleta105141818016
7Magallanes104331615115
8Temuco103521714314
9U. Española104241311214
10San Luis103431616013
11Copiapó103341316-312
12Iquique102441214-210
13Curicó Unido102441118-710
14Unión San Felipe10235717-109
15Santa Cruz101451420-67
16Rangers10028920-112
Bastián Gómez
Bastián Gómez
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones