San Marcos de Arica hizo respetar su localía y se quedó con un trabajado triunfo por 1-0 ante Deportes Recoleta, en un duelo clave por la Primera B.

El encuentro fue disputado y con pocas diferencias durante gran parte del desarrollo, pero el cuadro del “Morro” supo golpear en el momento justo para inclinar la balanza a su favor.

Cuando el partido parecía encaminarse a un empate, apareció Gonzalo Reyes a los 76 minutos para marcar el único gol del compromiso y desatar la celebración en el norte.

San Marcos vs Recoleta



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Así las cosas, los del Morro quedan a tiro de cañón en la tabla y le pisan la cola a Cobreloa, actual líder de la clasificación con 21 puntos.

Así quedan en la tabla tras el triunfo de San Marcos

Con este resultado, San Marcos de Arica alcanza los 20 puntos y se ubica en la segunda posición de la tabla, quedando muy cerca del líder Cobreloa, que suma 21 unidades.

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Por su parte, Deportes Recoleta se mantiene en la sexta posición con 16 puntos, aún en zona de pelea por los puestos de liguilla.