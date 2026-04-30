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Liga de Ascenso

Unión Española vs. Curicó Unido: hora y qué canal transmite EN VIVO por Primera B

Los hispanos reciben en Independencia a los torteros con el objetivo de mantener la buena racha en la Liga de Ascenso.

Unión Española y Curicó Unido abren la fecha 10 en el ascenso.
© FacebookUnión Española y Curicó Unido abren la fecha 10 en el ascenso.

La décima fecha de la Primera B se abre con un duelo clave entre Unión Española y Curicó Unido en el Estadio Santa Laura. Ambos elencos llegan muy parejos en la tabla y con la necesidad de seguir sumando para meterse en la pelea por los puestos de avanzada.

Los hispanos marchan en la novena posición con 11 puntos y atraviesan un buen momento, tras vencer a Santa Cruz en Independencia y acumular tres partidos consecutivos sin conocer la derrota.

En tanto, los “torteros” se ubican en el undécimo lugar con 10 unidades, pero llegan en alza luego de dar el golpe ante el entonces puntero Deportes Puerto Montt, resultado que extendió su racha a cuatro encuentros invictos.

Unión Española busca su segundo triunfo al hilo en la Primera B (Photosport).

Unión Española busca su segundo triunfo al hilo en la Primera B (Photosport).

A qué hora juegan Unión Española vs. Curicó Unido

El compromiso entre hispanos y torteros se disputará a las 20:00 horas de este jueves 30 de abril en el Estadio Santa Laura.

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¿Quién transmite U. Española vs. Curicó Unido ?

El encuentro se podrá ver en vivo por TNT Sports Premium y también estará disponible vía streaming a través de HBO Max.

Tabla de posiciones de Primera B

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 Cobreloa 9 5 3 1 18 8 +10 18
2 Antofagasta 9 5 2 2 17 10 +7 17
3 San Marcos 9 4 5 0 13 6 +7 17
4 Puerto Montt 9 5 1 3 12 8 +4 16
5 Recoleta 9 5 1 3 18 17 +1 16
6 Santiago Wanderers 9 4 3 2 15 12 +3 15
7 Magallanes 9 4 3 2 14 12 +2 15
8 Temuco 9 3 4 2 15 12 +3 13
9 U. Española 9 3 2 4 11 11 0 11
10 San Luis 9 2 4 3 12 16 -4 10
11 Curicó Unido 9 2 4 3 11 16 -5 10
12 Iquique 9 2 3 4 10 12 -2 9
13 Copiapó 9 2 3 4 10 14 -4 9
14 Unión San Felipe 9 2 3 4 7 13 -6 9
15 Santa Cruz 9 1 3 5 12 18 -6 6
16 Rangers 9 0 2 7 9 19 -10 2
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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