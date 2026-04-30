Unión Española vs. Curicó Unido: hora y qué canal transmite EN VIVO por Primera B

La décima fecha de la Primera B se abre con un duelo clave entre Unión Española y Curicó Unido en el Estadio Santa Laura. Ambos elencos llegan muy parejos en la tabla y con la necesidad de seguir sumando para meterse en la pelea por los puestos de avanzada.

Los hispanos marchan en la novena posición con 11 puntos y atraviesan un buen momento, tras vencer a Santa Cruz en Independencia y acumular tres partidos consecutivos sin conocer la derrota.

En tanto, los “torteros” se ubican en el undécimo lugar con 10 unidades, pero llegan en alza luego de dar el golpe ante el entonces puntero Deportes Puerto Montt, resultado que extendió su racha a cuatro encuentros invictos.

Unión Española busca su segundo triunfo al hilo en la Primera B (Photosport).

A qué hora juegan Unión Española vs. Curicó Unido

El compromiso entre hispanos y torteros se disputará a las 20:00 horas de este jueves 30 de abril en el Estadio Santa Laura.

¿Quién transmite U. Española vs. Curicó Unido ?

El encuentro se podrá ver en vivo por TNT Sports Premium y también estará disponible vía streaming a través de HBO Max.

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Tabla de posiciones de Primera B