Según trascendió, el defensor venezolano puede salir nuevamente de Universidad de Chile. Está en carpeta del elenco de Independencia.

Universidad de Chile se prepara para tomar importantes decisiones en el mercado de fichajes. Una de ellas, puede provocar la segunda partida de Bianneider Tamayo desde su arribo a la institución.

¿Qué pasó? Según indicó Radio Cooperativa, el defensor venezolano está en carpeta de Unión Española para el segundo semestre. Ya estuvo en elenco de Independencia en 2025.

Si bien aún no hay negociaciones reportadas por su préstamo, la fuente alude a que el conjunto de Plaza Chacabuco no ve con malos ojos ir por una nueva cesión por sus servicios.

Cabe consignar que el zaguero de 21 años no ha sido considerado por Fernando Gago desde su llegada al club. Incluso, trascendió que hay molestia por el estado físico del zurdo.

En su anterior paso por Unión Española, el jugador en cuestión disputó una totalidad de 13 encuentros, en los que no logró anotar goles ni aportar asistencias. De hecho, sufrió el descenso.

Bianneider Tamayo está en carpeta de Unión Española: pertenece a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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El ocaso de Bianneider Tamayo en Universidad de Chile

Durante la presente campaña, el defensa central no ha tenido mayor participación en la escuadra estudiantil. ¿Cuánto ha jugado? Tan solo acumula 87 minutos en dos partidos.

Su contrato con Universidad de Chile rige hasta el 31 de diciembre de 2027, por lo que aún tiene mucho por cortar en La Cisterna. Un futuro en incertidumbre en huestes azules.

En síntesis:

Unión Española evalúa el préstamo del defensor venezolano Bianneider Tamayo para el segundo semestre.

evalúa el préstamo del defensor venezolano para el segundo semestre. El zaguero de 21 años apenas suma 87 minutos jugados en la presente campaña.

apenas suma jugados en la presente campaña. El contrato de Bianneider Tamayo con Universidad de Chile expira el 31 de diciembre de 2027.