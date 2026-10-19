El entrenador de Colo Colo se refirió por primera vez al llamado que recibió desde México para volver a dirigir en la Liga MX.

Este lunes el entrenador Fernando Ortiz cumplió lo prometido en Colo Colo, asistiendo a conferencia de prensa tal como lo había adelantado el pasado viernes, luego que aparecieran los rumores de un posible llamado del Tigres UANL para hacerse de sus servicios.

Esta jornada, el técnico argentino contestó las consultas de la prensa, donde se mostró enfocado en la recta final de la Liga de Primera 2026 y lo que resta de la llave de Copa Chile contra Deportes Puerto Montt.

“Hoy la realidad estoy sentado acá, estoy enfocado en el día a de mañana donde podríamos tener el partido más importante de la semana, donde podríamos pasar a la semifinal. De ahí en adelante no voy a opinar algo y ser esclavo de mis palabras, donde no tengo nada que decir”, comenzó declarando.

“Tengo contrato vigente con la institución, el presidente nuestro se manifestó de una manera muy clara con respecto a mi situación y a los demás. Mi mente está tranquila y pensar en el día de mañana”, agregó sobre la posibilidad de extender su contrato al cierre de la temporada.

“No es algo que me inquieta y me quita el suelo, estoy tranquilo porque tengo contrato vigente hasta finalizando diciembre. Si está bien o si está mal, es una decisión de nuestro presidente y hay que respetarla”, completó Ortiz.

¿Fue real el llamado desde México?

Aunque luego, dio la cuña que todos estaban esperando, pues dejó en el aire la posibilidad que sí haya sido contactado desde el fútbol mexicano, para volver a dirigir en aquel país el 2027.

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“Con respecto si tuve o no tuve una llamada de la posibilidad de poder trabajar de nuevo en México, es algo personal, me la guardo yo mismo. No es que no la quiero contestar, pero es algo… el respeto que hoy tengo hacia la institución donde estoy trabajando. En ese sentido, queda en mí”, declaró el ex DT del América, Monterrey y Santos Laguna.

Fernando Ortiz deja la puerta abierta para volver a México. (Foto: Azael Rodríguez/Getty Images)

En síntesis

Fernando Ortiz asistió a conferencia este lunes tras rumores del Tigres UANL.

asistió a conferencia este lunes tras rumores del Tigres UANL. Contrato hasta diciembre mantiene al entrenador enfocado en la actual temporada de Colo Colo.

mantiene al entrenador enfocado en la actual temporada de Colo Colo. Llamado de México fue calificado como un asunto personal por el técnico argentino.