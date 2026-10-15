El entrenador Fernando Ortiz sufre un nuevo dolor de cabeza por la lesión de uno de los juveniles que forma parte del primer equipo.

Un nuevo problema suma Colo Colo en la recta final de la Liga de Primera 2026 luego de la dura caída por 5-2 ante Coquimbo Unido. Ahora los albos sufren con la lesión de uno de sus defensas.

Se trata del joven zaguero Bruno Torres, canterano y juvenil del cuadro popular que fue promovido al primer equipo, pero que el último fin de semana sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Bruno Torres se convierte en la nueva baja de Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Aquello ocurrió el sábado en el partido contra Santiago Wanderers por la categoría Sub 20, donde empataron 3-3 en Mantagua.

Según información de Radio ADN, el jugador de 18 años será intervenido quirúrgicamente el próximo jueves, por lo que se perderá lo que queda de la temporada.

Esto teniendo en cuenta que el tiempo de recuperación y rehabilitación ronda entre los seis y siete meses.

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Bruno Torres fue ascendido al plantel de honor de Colo Colo por Fernando Ortiz para completar el plantel 2026, debutando en la Copa Chile, donde sumó minutos contra Deportes Recoleta y Unión Española por la fase de grupos.