A Colo Colo se le está alejando el objetivo por clasificar a un torneo internacional para la temporada 2026, donde actualmente están a seis puntos de alcanzar los puestos que otorgan pasajes a la Copa Sudamericana.

Luego del empate ante Deportes Limache, el Cacique (8°) quedó a seis puntos de Cobresal (7°), que es el último equipo que en estos momentos está yendo al certamen continental.

Por delante al cuadro popular le quedan cinco partidos para intentar acortar esta distancia, en total son 15 puntos que están en juego.

Lo que ya es casi imposible es que los albos clasifiquen a Copa Libertadores, por lo que ahora debe apostar todas sus fichas a la Sudamericana.

Pero si no logran entrar en puestos de clasificación, en Colo Colo podrían verse beneficiados de la campaña de su clásico rival.

¿La U podría beneficiar a Colo Colo?

Universidad de Chile está en semifinales de Copa Sudamericana y si logra salir campeón tendrá un pasaje asegurado para la Copa Libertadores 2026, dejando de lado el puesto en que termine en la Liga de Primera.

La U está en la quinta posición con 42 puntos y por ahora estaría clasificando a la Copa Sudamericana 2026.

Pero si logra su segunda estrella internacional correrá la tabla de posiciones y podría beneficiar al Cacique si es que mantiene su octavo lugar.

La U está en semifinales de Copa Sudamericana donde en la ida empató 2-2 con Lanús. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Así está tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025: