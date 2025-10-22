Hay ídolos que trascienden la cancha y Marcelo Barticciotto es, quizás, el mejor ejemplo en la historia reciente de Colo Colo, camiseta con la cual el “7 del Pueblo” supo levantar la tan ansiada Copa Libertadores de América en 1991.

El actual comentarista deportivo de ESPN Chile y Cooperativa Deportes ha demostrado en incontables ocasiones por qué su vínculo con la hinchada del conjunto Popular es inquebrantable, y esta semana volvió a hacerlo con un gesto que sacó aplausos incluso entre hinchas rivales.

Marcelo Barticciotto saca aplausos en redes sociales por esta razón

Todo comenzó cuando el usuario @VictorBrujo2001 hizo pública su difícil situación personal en X (Ex Twitter), anunciando la venta de una reliquia para poder solventar sus gastos básicos.

“Hola gente, quedé sin pega, tuve que dejar Santiago para volver al sur. Ya no tengo ningún peso y las cosas hay que seguir pagándolas. Solo me queda vender esta camiseta de 1998″, escribió el simpatizante albo en la ex red social del pajarito azul.

El mensaje llegó a los ojos de Barticciotto. El exfutbolista no dudó y le respondió directamente al hincha por mensaje interno, ofreciéndole una alternativa para que no tuviera que desprenderse de su camiseta.

“Hola, ¿cómo estás? Espero que bien, yo te regalo algo, te lo firmo y puedes hacer una rifa, así no vendes la camiseta, nos ponemos de acuerdo y yo te puedo conseguir algo para que lo rifes, el colocolino siempre ayuda”, le dijo Barti.

El gesto de Barticciotto, sumado a la reacción de otros hinchas, tuvo un efecto inmediato. Horas después, el mismo @VictorBrujo2001 actualizó su situación con un mensaje de profundo agradecimiento, anunciando que la camiseta se quedaba en casa.

“Queda oficialmente cancelada la venta. Una persona hizo un donativo para que no la venda y porque el gran Marcelo Barticciotto me escribió por interno ofreciendo su ayuda para que no venda la camiseta. Gracias a todos”.