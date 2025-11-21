La ventana de fichajes para la temporada 2026 comienza a encenderse, y Colo Colo ha estado atento a movimientos que podrían reforzar su plantel de cara al próximo año.

Uno de los nombres que más ruido generó a principios de 2025 fue el del delantero colombiano Sebastián Villa, quien estuvo cerca de convertirse en refuerzo del Cacique tras la solicitud del entonces técnico Jorge Almirón.

Finalmente, el delantero colombiano no terminó llegando a Macul, y se terminó quedando en Independiente de Rivadavia, club con el cual supo levantar la Copa Argentina, donde en la final convirtió el penal definitivo ante Argentinos Juniors.

Sebastián Villa portando la jineta de capitán del cuadro trasandino | FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images)

El sugerente posteo de Sebastián Villa en Instagram

Ahora, Villa volvió a acaparar atención: publicó una historia en su Instagram donde agradece al presidente Daniel Vila por la oportunidad brindada, generando especulaciones inmediatas sobre su futuro y posibles destinos.

“Gracias presi por todo, te llevaré siempre en mi corazón. Te debo esta vida y la otra, eres mi papá”, escribió el ex seleccionado cafetero.

Con estas palabras, los hinchas y medios de comunicación comenzaron a seguir de cerca cualquier pista que indique cuál será el próximo paso de Villa, aumentando la expectativa de cara al mercado de fichajes 2026.

Los números de Sebastián Villa en Independiente de Rivadavia

En su etapa en la “Lepra Mendocina”, el oriundo de Bello, Colombia, ha marcado 10 goles y ha aportado con 16 asistencias en 60 partidos, convirtiéndose en una pieza determinante dentro del ciclo de Alfredo Berti.