Leandro Fernández estuvo en el recinto de La Cisterna. Actualmente, defiende los colores de Defensa y Justicia.

Universidad de Chile es un amor que nunca se olvida, lo que quedó reflejado con una inesperada visita que se registró en el Centro Deportivo Azul. ¿Quién estuvo en La Cisterna? Su nombre es Leandro Fernández.

Luego de cerrar la temporada junto a Defensa y Justicia, el delantero argentino regresó a territorio chileno para reencontrarse con su viejo amor. Así lo informó la periodista Daniela Alegría.

A través de su cuenta personal de X, la reportera advirtió que el atacante de 35 años estuvo presente en el recinto del conjunto estudiantil. Los comentarios rebosaron melancolía.

“Que pase a firmar su contrato al segundo piso” y “Con una pata es más que (Juan Martín) Lucero“, fueron parte de las reacciones mediante la plataforma mencionada.

Lo cierto es que Leandro Fernández adquirió una propiedad en Chile y, tal como ha confesado, cada vez que tiene la oportunidad cruza la cordillera para disfrutar junto a seres queridos.

Leandro Fernández visitó a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Leandro Fernández no olvida a Universidad de Chile

Durante esta campaña, el oriundo de Santa Fe acumuló 28 encuentros en Defensa y Justicia. En tales enfrentamientos, logró anotar seis goles y aportó con cuatro asistencias.

¿Un retorno a Universidad de Chile? No está en la planificación. Un sueño para muchos, pero que no se avizora a la brevedad y más con su avanzada edad. Sin embargo, el cariño sigue latente entre los hinchas y el ariete.