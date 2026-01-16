El jueves por la noche Colo Colo tuvo su estreno en el torneo de verano Serie Río de La Plata en Uruguay, donde los albos se impusieron en penales a Olimpia (4-3) luego de un empate sin goles en el tiempo reglamentario.

La gran figura de la noche en Montevideo fue el arquero Fernando De Paul, quien tuvo una intervención clave en el segundo tiempo y en la tanda de penales tapó dos lanzamientos del Decano del fútbol paraguayo.

Esto le valió al cuadro popular arrancar con el pie derecho en el certamen que se desarrolla en Montevideo, mientras que los hinchas albos le rindieron honores al Tuto en redes sociales.

Los cibernautas colocolinos también destacaron la capitanía del portero de 32 años, quien partió con la jineta y luego se la cedió al volante Esteban Pavez cuando ingresó en el complemento.

El ex Everton se estaría perfilando como uno de los capitanes de esta nueva temporada en Colo Colo tras la partida de Vicente Pizarro a Rosario Central, incluso anoche estuvo por sobre Arturo Vidal.

Entre los comentarios más destacado, estuvo “Tuto De Paul capitán 2026 y tenemos arquerazo asegurado todo el año”, “Tuto De Paul el MVP del partido por paliza” y “te hago un bombo Tuto De Paul”, este último haciendo refrencia a cuando en Universidad de Chile la barra le dedicó un instrumento de animación con su rostro.

Cabe recordar que Fernando De Paul fue muy cuestionado la temporada pasada luego de la salida a préstamo de Brayan Cortés hacia Peñarol, donde pudo quedarse como el arquero titular de Colo Colo después de tres años compitiendo con el iquiqueño.

Revisa alguno de los comentarios a continuación:

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido amistoso de Colo Colo en la Serie Río de La Plata será el domingo 18 de enero a las 21:00 horas contra Alianza Lima en el Parque Viera de Montevideo.

