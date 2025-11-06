A fines del año 2013, Colo Colo vivía una de sus peores sequías deportivas, sumido en una crisis de identidad y sin levantar un título de Primera División en cuatro años.

En un intento por recuperar el misticismo, la dirigencia de Blanco y Negro apostó por una dupla técnica de la casa: Héctor “Tito” Tapia y Miguel Riffo, quienes asumieron el desafío de reconstruir al conjunto Popular.

Para conformar su equipo de trabajo, Tapia y Riffo buscaron a un preparador físico de su máxima confianza y con un probado perfil ganador: Juan Ramírez. Sin embargo, había un problema en ese preciso momento. ¿Cuál era? Ramírez era empleado de Universidad de Chile y se encontraba trabajando en el club azul.

No obstante, la decisión de Ramírez de cruzar la vereda, dejando la estabilidad de la U para sumarse a un proyecto arriesgado en el cuadro de Macul (del cual es hincha confeso), fue clave en la gesta de la estrella 30.

En una entrevista con el periodista Jorge Gómez, más conocido como Pelotazo, el PF de Arturo Vidal relató los detalles de su polémica y exitosa salida del Romántico Viajero para unirse al proyecto de Tapia y Riffo en el Cacique, pero también mostró un profundo respeto por la U.

“Bueno, es muy bonito como llego. Yo soy un agradecido de la Universidad de Chile, creo que es un club hermoso. Es raro que un hincha de Colo Colo diga lo importante que es la Universidad de Chile. Ningún club grande se hace si no existe otro club grande“, partió explicando.

Luego, detalló el momento exacto en que recibió el llamado de sus excompañeros mientras aún estaba en la U. “Cuando yo estoy en Universidad de Chile, me llaman del Primer Equipo de Colo Colo para un proyecto que es ser campeón. Me llama Miguel Riffo y Héctor Tapia. Era el equipo del cual yo había salido, al cual dije que iba a volver cuando salí y cuando dije que iba a volver,esto es mi intimidad con mi señora, mi círculo más íntimo, dije que iba a volver para ser campeón”, agregó.

Finalmente, Ramírez confesó que la confianza en ese proyecto fue inmediata y absoluta desde el primer día: “Y cuando yo escucho el llamado de Miguel, me reúno con Miguel y Héctor y me convencen, dije: ‘Vamos para adelante, vamos a ser campeones’. Desde el primer día, el 2013 sabíamos que íbamos a ser campeones, o sea, no había ninguna duda que ese equipo iba a ser campeón”.

