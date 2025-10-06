Este lunes Colo Colo vuelve a la cancha en la Copa Libertadores Femenina 2025, donde las tricampeonas del fútbol chileno enfrentarán esta noche a Sao Paulo por la segunda fecha del Grupo C.

Las albas y las tricolor disputarán el liderato del grupo, ya que ambos equipos debutaron con triunfos en el torneo que se está llevando a cabo en el Gran Buenos Aires, Argentina.

Cabe recordar que las dirigidas por Tatiele Silveira vencieron por 2-0 a Olimpia de Paraguay en el estreno con doblete de Mary Valencia, el pasado viernes en el Estadio Florencio Sola de Banfield.

Con este resultado las albas siguen estirando su increíble invicto en esta temporada, donde no saben de derrotas ni empates.

En la previa, la entrenadora del Cacique adelantó: “Sao Paulo es un equipo con mucha calidad, estamos mirando la liga brasileña, viene con resultados positivos, pero creemos que poder hacer un buen partido”.

Consignar que las paulistas vienen de imponerse por 2-0 a San Lorenzo de Almagro, por lo que comparten el liderato con Colo Colo.

¿A qué hora es el partido de Colo Colo vs Sao Paulo?

El partido entre Colo Colo y Sao Paulo por la Copa Libertadores Femenina se disputa este lunes 6 de octubre desde las 20:00 horas en el Estadio Nuevo Francisco Urbano.

¿Dónde ver este partido de la Copa Libertadores Femenina?

Este partido, así como todos los de Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina, será transmitido por el canal Chilevisión Deportes en la plataforma gratuita Pluto TV.