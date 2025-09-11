Colo Colo comenzó un nuevo ciclo con Fernando Ortíz como entrenador. El DT tiene contrato hasta diciembre de 2026, con una revisión a fin de año por su rendimiento y cumplimiento de objetivos, específicamente clasificarse a una competencia internacional.

Diego Valdésfue dirigido por el Tano. Sin embargo, actualmente está en Vélez Sarsfield de Argentina y, de hecho, podría debutar este fin de semana en el fútbol argentino. Desde el Fortín de Liniers desmintieron cualquier tipo de oferta desde el estadio Monumental.

Fue el presidente del club, quien conversó con el productor de BOLAVIP, Paulo Flores, y negó acercamientos del Cacique por Valdés: “No hay ninguna propuesta. No me llamó nadie, nadie habló conmigo”.

Además, el directivo se mostró conforme con tener al ex América y también a Baeza en el equipo: “Si, con todos, con Claudio y con Diego, estamos bien”.

También cree que ambos pueden hacerlo bien en el club: “Es cuestión de adaptarse, creo que todos tienen la jerarquía para hacerlo”.

Colo Colo sabe de traer jugadores de Vélez

El Cacique en el último tiempo trajo varios jugadores desde el Fortín de Liniers. Emiliano Amor, Agustín Bouzat, Juan Martín Lucero y Claudio Aquino llegaron luego de vestir la camiseta del cuadro trasandino.

Actualmente Claudio Baeza, un formado en el Cacique que quiso volver, tiene contrato con Vélez hasta diciembre de 2027. Además, está Diego Valdés, quien en el pasado sonó como alternativa en los Albos.