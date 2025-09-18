Gustavo Quinteros está a nada de ser nuevo DT de Independiente. Luego del despido de Julio Vaccari y tras rechazar un posible retorno a Colo Colo, el trasandino será casi con seguridad el nuevo DT del Rojo.

En su llegada a Buenos Aires, el exentrenador de los albos recalcó que: “Quiero comunicarles que todavía estamos en una negociación que está prácticamente acordada. No es todavía concreto todo, porque hay detalles que hay que solucionar y viajé también para ayudar a que se solucione”.

Sobre sus razones para llegar al cuadro de Avellaneda, expresó: “Me interesa mucho estar Independiente o tratar de tomar este proceso. Y también de la parte del club hay interés. Esperemos llegar a un acuerdo definitivo en estas horas, en estos días, y que todo salga bien“.

La contradicción de Gustavo Quinteros

Pero semanas atrás, tras negarse a volver a Colo Colo, el propio Quinteros había dicho: “He privilegiado siempre el momento y la parte deportiva. Para iniciar un proceso, es mejor iniciar de una pretemporada, no terminando un año o en situaciones complicadas del equipo. Es difícil cambiar una idea de juego y hacerlo bien compitiendo”.

Algo totalmente incomprensible para un técnico que, si bien pudo tener sus razones, esta vez da declaraciones totalmente contradictorias para llegar a un club que está en una situación similar e incluso peor a la que vive el “Cacique” en estos días.

Gustavo Quinteros se contradice en su inminente arribo a Independiente (Foto: Mateo Luis Occhi/Getty Images)

Es más, a ESPN, el exDT de Vélez también había confesado que quería “esperar un buen proceso inicial en otro equipo grande y, si es posible, dándole prioridad al fútbol argentino. Por ahí en diciembre se puede dar, ojalá. Es difícil que llegue a un club ahora. Yo analizo todo, atiendo todos los llamados. Empezar con una pretemporada te da más posibilidades”.

Así las cosas, Gustavo Quinteros está a nada de sumar un nuevo club a su extenso currículum como entrenador. Sería su decimocuarta aventura como adiestrador en caso de ser oficializado en el Rojo.