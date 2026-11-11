No es Arnaldo Castillo: el otro jugador de O’Higgins que despierta el interés de Universidad Católica

Universidad Católica pone los ojos en este jugador de O'Higgins de Rancagua para el 2027.

Universidad Católica tiene el foco puesto en lo que es su nueva lucha dentro de la recta final del torneo nacional, en donde los ‘Cruzados’ pelearán con la Universidad de Chile el cupo por el Chile 2, el que permite sacar boletos a la próxima Copa Libertadores.

Para el equipo que comanda Daniel Garnero, es de vital importancia que el elenco de la precordillera pueda quedarse con este cupo, el que nuevamente les permita poder participar del torneo más importante a nivel de clubes en el continente.

Si bien para el 2027 aún no se sabe que será de la Universidad Católica, desde la dirigencia del club ya empiezan a tener movimientos para poder reforzar su plantel.

Sobre esto, el periodista Gonzalo Fouillioux informó en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports de que la Universidad Católica estaría tras los pasos del defensor de O’Higgins de Rancagua: Luis Pavez.

Pavez está en la mira de la UC | Foto: Photosport

El comunicador indicó que desde el conjunto de la ‘Franja’ tendrían los ojos en el lateral del O’Higgins de Rancagua para poder reemplazar a Eugenio Mena, quien finaliza contrato con el club a final de esta temporada.

Publicidad

Si bien el torneo nacional aún se mantiene en disputa, desde la Universidad Católica no quieren perder tiempo y empiezan a adelantar trabajo pensando en el 2027.

En Síntesis