Damián Pizarro está intentando brillar en Europa. Sin embargo, por el momento, no está logrando la meta: se mantiene como una pieza de segundo orden en Le Havre de Francia.

Desde su arribo al elenco de la Ligue 1, el delantero chileno solamente ha sumado una participación. Acumuló 13 minutos en su estreno ante FC Lorient el pasado 21 de septiembre.

Tras ello, no registró acción en cancha, lo que despertó incertidumbre sobre su presente en la institución gala. ¿Por qué no juega? Su entrenador rompió el silencio y contó la firme.

En conferencia de prensa, Didier Digard fue consultado sobre la situación del atacante de 20 años y se sinceró: no cumple las características que él desea para un jugador en ofensiva.

“Aún no está al ciento por ciento técnicamente. Tiene un perfil muy diferente. Es un delantero que no participa mucho en el partido y espera tener el balón en el área para marcar”, comenzó señalando.

A pesar de ello, el estratega le entregó una luz de esperanza a la promesa nacional. Eso sí, tendrá que seguir trabajando para ganarse un puesto en el equipo estelar.

“Aún necesita adaptarse a nuestro estilo de juego“, concluyó el director técnico francés.

Damián Pizarro deberá enmendar el camino en Le Havre. No ha sumado mayor participación en Francia.

El 2025 de Damián Pizarro

Cabe destacar que el seleccionado nacional está a préstamo hasta mediados de 2026 en Francia. Durante su estadía en Udinese (club dueño de su pase), jugó tan solo tres compromisos y no anotó goles.