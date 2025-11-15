En Colo Colo no tuvieron descanso en medio del parón por la fecha FIFA de noviembre y las elecciones presidenciales en nuestro país, puesto que este sábado disputaron un partido amistoso contra Trasandino en el Estadio Monumental.

El Cacique recibió al equipo de la Segunda División a puertas cerradas en las canchas de entrenamiento en Macul, donde los albos se impusieron por 4-2 y 3-1.

Los goles del cuadro popular fueron obra de Marcos Bolados, Felipe Méndez, Esteban Pavez, Salomón Rodríguez, Erick Wiemberg y doblete de Javier Correa.

Pero quien se llevó todas las miradas fue el juvenil Maikel Peña de la Sub 16, que fue llamado por el entrenador Fernando Ortiz para este encuentro e incluso fue titular.

El joven extremo hizo de las suyas y sorprendió con sus regates y amagues, donde realizó una tremenda jugada para el gol de Méndez y luego asistió a Pavez.

Peña tiene 16 años, es colombiano-chileno, pues nació en el país caribeño y se trasladó a Chile junto a su madre antes de cumplir el año. En la actualidad juega en la Sub 16 de los albos y le apodan “Mbappeña”, haciendo referencia al astro francés del Real Madrid, Kylian Mbappé.

Cabe recordar que el técnico argentino le ha ido dando cabida a varios canteranos en el primer equipo. Anteriormente, lo hizo con Manley Clerveaux, Víctor Campos, Benjamín Pérez, entre otros.

