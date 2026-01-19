El domingo por la noche Colo Colo tuvo su segundo partido amistoso por la Serie Río de La Plata, torneo de verano que se desarrolla en Uruguay y en que el Cacique participa por tercer año consecutivo.

Los albos anoche se midieron con Alianza Lima de Perú, donde cayeron por 3-2 en el Estadio Parque Viera de Montevideo.

En este compromiso, el cuadro popular se reencontró con el entrenador Pablo Guede, quien llegó este 2026 al elenco íntimo en medio de rumores que también lo acercaron a Macul.

Cabe recordar que el técnico argentino dirigió a Colo Colo entre 2016 y 2018, dejando una gran huella en el Estadio Monumental como campeón de Primera División, Copa Chile y Supercopa (x2).

El reencuentro más especial de Guede fue con los hinchas colocolinos que viajaron al país oriental, donde se acercó a sacarse fotos y enviar saludos a través de videos, pero también se dio el tiempo para hacerle una broma a uno de ellos.

Al momento de recibir el último celular a través de la reja y enviar el saludo, el DT de 51 años simuló olvidar devolver el aparato y emprender rumbo al túnel hacia camarines entre risas, pero luego regresó para entregar el celular.

Mira el VIDEO a continuación:

En síntesis