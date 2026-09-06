¿Vozinha será titular en Colo Colo? Esto dice Fernando Ortiz: “Tendrá la chance de…”

El DT argentino fue consultado sobre el rendimiento del arquero caboverdiano contra Huachipato y dejó la puerta abierta a su estelaridad.

Colo Colo empató 0-0 contra Huachipato por la fecha 22 de la Liga de Primera. El conjunto popular dejó atrás su racha de victorias, aunque tiene amplia ventaja sobre sus escoltas y sigue firme en la lucha por el título.

En dicho duelo en el Estadio Ester Roa Rebolledo, se registró el debut de Vozinha por la categoría de honor. La figura caboverdiana fue desde el arranque y no tuvo mayor trabajo en el sur del país.

¿Qué opinó Fernando Ortiz sobre el portero mundialista? En conferencia de prensa, dejó una escueta reflexión. El arquero no tuvo mayor participación y tiene las puertas abiertas para seguir siendo titular.

“Con respecto a Josimar, recuerdo una sola en el primer tiempo en la que él tiene la intención de ir a buscar la pelota y lo tocan. Después, no tengo otro recuerdo si la tocó”, comenzó indicando.

“Tendrá la chance y la nueva oportunidad de competir en la semana para poder estar el domingo en nuestra casa. Evaluarlo en ese sentido, no tengo observación de corregirlo. No hay. La que tocó, la tocó con los pies”, agregó.

Fernando Ortiz habló sobre Vozinha en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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El descargo de Fernando Ortiz en Colo Colo

A su vez, el DT argentino se lanzó contra el gramado de juego tras la igualdad sin goles. Bajo sus parámetros, no está apto para encuentros a nivel profesional. Le pasó la cuenta a sus dirigidos.

“Qué dolor de cabeza me hace agarrar el campo de juego. No es algo que solo yo puedo comunicar, sino que en diferentes ocasiones todos lo vimos. Espero que tomen cartas en el asunto”, cuestionó.