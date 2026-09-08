De Colo Colo al mundo: Vozinha es nominado entre los 10 mejores arqueros al Balón de Oro 2026

Vozinha recibió en las últimas horas una importante noticia y que lo vincula al Balón de Oro 2026.

Vozinha sigue dando que hablar mundialmente y todo esto tras su gran actuación dentro del Mundial 2026, en la que sigue haciendo noticia y hace unos instantes recibió una importante noticia.

El portero de Colo Colo fue incluido entre los 10 nominados al premio que reconoce al mejor arquero del mundo en la premiación del Balón de Oro 2026, lo que sin duda es un gran reconocimiento para el golero de Cabo Verde.

Su gran actuación en el pasado Mundial sigue dando frutos para el golero de 40 años, quien sin duda se consolidó como una de las grandes figuras de la cita mundialista.

También se recuerda, que dentro del pasado Mundial, Vozinha fue considerado el mejor portero de la competición por parte de los hinchas, en la que recibió el 39,6% de los votos en este onceno de la FIFA.

Vozinha quiere seguir haciendo historia | Foto: Photosport

Su nominación a este importante premio sin duda que es un nuevo cariño para el alma de Josimar Dias, quien aún sigue recibiendo grandes elogios por su rendimiento en el Mundial, el que lo llevó hoy en día a llegar a defender el arco de Colo Colo.

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Vozinha no lo tendrá para nada fácil en lo que será esta premiación al mejor arquero en el Balón de Oro 2026, en la que también dirán presente Unai Simón, David Raya, Joan García, Gregor Kobel, Edouard Mendy, Emiliano Martínez, Matvey Safonov, Yassine Bonou y Thibaut Courtois.

La premiación del Balón de Oro 2026 será el lunes 26 de octubre de 2026, en Londres, Inglaterra, en la que se conocerá a los ganadores de las distintas categorías, en la que Vozinha sueña con seguir haciendo historia.

🚨 OFFICIAL: Best goalkeeper nominees at Ballon d’Or 2026! 🌕✨



🇨🇻 Vozinha

🇪🇸 Unai Simón

🇪🇸 David Raya

🇪🇸 Joan García

🇨🇭 Gregor Kobel

🇸🇳 Edouard Mendy

🇦🇷 Emiliano Martínez

🇷🇺 Matvey Safonov

🇲🇦 Yassine Bonou

🇧🇪 Thibaut Courtois



Who deserves to win in your opinion? 🧤 pic.twitter.com/DzqzHQbm3z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2026