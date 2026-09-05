El arquero caboverdiano tendrá que viajar con su selección y se perderá dos partidos de Colo Colo.

En Colo Colo están al tanto que perderán a Vozinha por más de dos semanas en medio de la fecha FIFA que se llevará a cabo entre septiembre y octubre, pues el arquero de 40 años tiene compromisos con la Selección de Cabo Verde.

Quien fue la revelación en el Mundial 2026 y aceptó la propuesta del Cacique para embarcarse a esta aventura en Sudamérica, se perderá dos partidos con los albos, que justo fueron programados en aquel periodo.

Según información del periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, Vozinha estará fuera de Chile entre el 20 de septiembre y el 6 de octubre, pues debe afrontar el inicio de las clasificatorias para la Copa Africana de Naciones.

Los Tiburones Azules enfrentarán de visita a Mali el viernes 25 de septiembre a las 16:00 horas y luego recibirán a Rwanda el martes 29 de septiembre a las 13:00 horas.

Estos partidos marcarán el reencuentro de Vozinha con sus compañeros de selección luego de la extraordinaria participación en la Copa del Mundo, en que alcanzaron los dieciseisavos de final y llevaron al límite a Argentina.

Vozinha se reencontrará con la Selección de Cabo Verde. (Foto: Francois Nel/Getty Images)

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Los partidos de Colo Colo que se pierde Vozinha

En aquellos días, Colo Colo enfrentará a Audax Italiano por la llave de octavos de final de la Copa Chile, disputando la ida el martes 22 a las 20:30 horas y la vuelta el viernes 25 a las 20:00 horas.

Cabe recordar que hasta el momento Vozinha ha disputado un solo partido con los albos, aunque mañana (domingo) será titular en la visita a Huachipato en Concepción (17:00 horas), por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026.

En síntesis

20 de septiembre al 6 de octubre: Vozinha estará fuera de Chile por fecha FIFA.

estará fuera de Chile por fecha FIFA. Copa Chile: Vozinha no jugará contra Audax Italiano el 22 y 25 de septiembre.

no jugará contra Audax Italiano el 22 y 25 de septiembre. Clasificatorias africanas: Vozinha jugará por Cabo Verde contra Mali (25) y Rwanda (29).