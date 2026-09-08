Claudio Bravo fulmina a Vozinha por su rendimiento en Colo Colo: “Carece de técnica y coordinación”

El portero de Cabo Verde, Vozinha tuvo su estreno dentro de la Liga de Primera con Colo Colo en lo que fue la igualdad sin goles ante Huachipato, en la que el golero si bien no tuvo mucha participación, dejó ciertas dudas con un par de intervenciones.

Tras lo que fue este duelo, el ex portero nacional Claudio Bravo tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y analizó lo que fue el desempeño del golero de Colo Colo, con el que no quedo muy conforme.

“Cuesta mucho analizar el partido de él porque no tiene muchas intervenciones, pero cuando juegas en un equipo grande, las intervenciones son esporádicas, no tienes un cúmulo grande de acciones. Pero él tiene una acción donde deja una sensación extraña”.

“En aquella acción del fuera de juego hay una descoordinación de su parte, con un ‘timming’ que no existe; luego hay una tomada del balón también errónea, donde los pulgares siempre tienen que estar detrás del balón -es el “ABC” del arquero-, es la zona de seguridad para que el balón no se te pase, por ejemplo”, partió señalando Bravo.

Vozinha dejó dudas en su estreno en el torneo | Foto: Photosport

Siguiendo en esto, el histórico ex guardameta nacional siente que Vozinha ha realizado diversas acciones en la que no ha estado acertado con su toma de decisiones, en la que puntualiza en su descordinación.

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“Y él hace varias acciones erróneas en una situación que requiere ser coordinado, tener timming. Luego el tema de las manos con los pulgares detrás del balón para que no se te escape…Y si no tienes coordinación, no lo vas a poder conseguir nunca”, declara.

Siguiendo en sus explicaciones, el ‘Capitán América’ declara: “Hay factores que, en un segundo, determinan toda la acción del arquero, como si se te escapa o no se te escapa (el balón). Luego, él sale de forma precipitada y también hay una manera extraña de poder agarrar el balón. Cosas que son acciones muy técnicas del arquero”.

Concluyendo, Bravo no tuvo filtro alguno para señalar en que Vozinha no ha mostrado un buen desempeño en sus partidos con Colo Colo, en la que detalló que lo ha visto con falta de técnica y coordinación, algo que sin duda encendió alarmas.

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“Tú en una pequeña fracción de tiempo le puedes sacar un poco la película al arquero: si es técnico o no, si es coordinado o no. Son acciones de un segundo. Por ejemplo, si toma o no bien el balón. En esa pequeña fracción de tiempo le sacas la acción a un arquero y la foto mía (sobre Vozinha) es que carece de técnica y de coordinación”, cerró.