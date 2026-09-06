Universidad de Chile se lanza y compra el pase de esta figura: “Hasta diciembre de 2028”

La cúpula de Azul Azul se inclinó por invertir en la carta de Marcelo Morales. Lo aseguró por largo tiempo.

Universidad de Chile no solo toma decisiones sobre su plantel en el mercado de fichajes. En esta ocasión, la escuadra estudiantil determinó comprar el pase de una de sus mayores figuras.

Luego de su retorno al país, Marcelo Morales ha estado en un excelso nivel y ello fue premiado por la cúpula universitaria. Según informó Emisora Bullanguera, la directiva azul adquirió su carta.

De esta manera, la gerencia deportiva amarra al lateral izquierdo por largo tiempo y, a su vez, puede comenzar a planificar el armado del equipo de la siguiente campaña sin apuros.

“Los azules recompraron el pase de Marcelo Morales desde el New York Red Bulls de la MLS. Hay que recordar que el formado en el CDA partió en 2025 a Estados Unidos”, indicó la publicación.

“La U compró el 70% del pase del jugador, teniendo en cuenta que ya tenían el 30% de su carta. Con esto, cerró un contrato hasta diciembre de 2028, asegurando al jugador para las próximas temporadas“, agregó.

Universidad de Chile se quedó con el pase de Marcelo Morales. (Imagen: Photosport)

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Marcelo Morales brilla en Universidad de Chile

Durante esta campaña, el futbolista en cuestión ha disputado una totalidad de 28 compromisos. En dichos enfrentamientos, logró anotar dos goles y aportar con cinco asistencias.

Una grata noticia que le brinda tranquilidad al cuerpo técnico de Fernando Gago, que considera a Marcelo Morales como una pieza clave en la oncena estelar. Puede ser crucial en los posibles desafíos internacionales.