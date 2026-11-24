Chile sufrió una inesperada derrota ante República Dominicana y se complica en el Mundial Sub 17.

La Selección Chilena sub 17 tenía su segundo compromiso dentro de la fase de grupos en el Mundial de Qatar 2026, en donde el equipo de todos se enfrentaba ante República Dominicana.

En lo que fue una actuación para el olvido, la Selección de Chilena que comanda Ariel Leporati cayó por 2-1 ante la República Dominicana y se complicó en su misión de clasificar a la próxima fase del torneo.

Con este resultado, ‘La Roja’ se quedó con tres unidades en el tercer lugar, mientras que República Dominicana lidera el grupo con cuatro puntos, dando la gran sorpresa.

Para la última fecha, la Selección Chilena se deberá enfrentar ante la Selección de Montenegro el viernes 27 de noviembre a partir de las 12:00 horas, duelo que será vital para el conjunto nacional para jugarse su clasificación a la próxima ronda.

La Roja no pudo ante República Dominicana | Foto: La Roja

REVISA LA TABLA DE POSICIONES EN EL GRUPO J

# Equipos PTS J Gol +/- G E P Últimas 1 República Dominicana Sub-17 4 2 3:2 +1 1 1 0 G – E 2 Montenegro Sub-17 4 2 2:1 +1 1 1 0 G – E 3 Chile Sub-17 3 2 5:4 +1 1 0 1 P – G 4 Argelia Sub-17 0 2 2:5 -3 0 0 2 P – P