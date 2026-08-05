Universidad de Chile mantiene la ilusión: el título sigue siendo el objetivo a pesar de la distancia con la cima. Aún hay fe y ello, en parte, es gracias a que recuperó a algunas de sus figuras. Una de ellas, fue alabada por Claudio Borghi.

En los micrófonos de TNT Sports, el comentarista deportivo le dedicó emotivas palabras a uno de los jugadores azules que está recobrando su nivel: ese es el caso de Lucas Assadi.

Para el retirado futbolista, el ariete de 22 años tiene todo a su disposición para reubicarse en el medio local. E incluso, fue más allá: puede ser beneficioso para todo el país.

“Siendo él, que es lo mejor que tiene la U, tiene que hacer todo para recuperarse. En la charla dijo que había perdido a sus abuelos maternos, que su mamá estaba muy triste y que eso contagia al jugador”, lanzó.

Sobre la misma línea, el panelista agregó: “Esperar que se recupere por el bien de él, por el bien de la U y el de la selección, porque es un chico que tiene que andar muy bien”.

Lucas Assadi ilusiona a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Lucas Assadi renace en Universidad de Chile

Finalmente, el campeón del mundo advirtió cómo puede funcionar la cabeza de un atleta profesional. No solo se trata de pegarle al balón: la presión se siente en cada instante.

“Hay compañeros que vivían en una nube de quilombo, entraban a la cancha y jugaban bien, se olvidaban y a la salida se acordaban. Él debe ser muy sensible, pero es que no todos los jugadores son iguales“, reflexionó.

“El que habla con él sabe lo que necesita. Quizás por eso salió del equipo, no lo veía, era mejor dejarlo fuera, pero él y (Fernando) Gago saben cómo fue la situación“, concluyó.